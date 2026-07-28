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Gendarmería frustra intento de fuga de interno en la cárcel de Copiapó y remite antecedentes al Ministerio Público

El procedimiento permitió controlar la situación sin lesionados. El imputado quedó aislado preventivamente y el recinto opera con normalidad.

Martín Neut

Gendarmería de Chile

Gendarmería de Chile / Oscar Guerra

Un intento de fuga se registró en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Copiapó, situación que fue controlada por funcionarios de Gendarmería, quienes lograron impedir que un privado de libertad vulnerara la seguridad del recinto.

A través de un comunicado, la institución informó que “frustró un intento de vulneración a la seguridad del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Copiapó por parte de un privado de libertad".

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Asimismo, destacó que “el rápido y coordinado actuar del personal de distintas áreas del recinto permitió que el interno fuera interceptado, aplicando los protocolos de seguridad para este tipo de situaciones".

Fue separado de la población penal

Tras el procedimiento, el recluso fue trasladado al área de salud del penal, donde se descartó que presentara lesiones. Posteriormente, fue separado de la población penal de manera preventiva.

Gendarmería añadió que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las acciones legales correspondientes y que se reforzaron las medidas de seguridad perimetral.

Además, aseguró que el recinto “mantiene su funcionamiento en completa normalidad”.

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