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Ministro Campos acusa que EE.UU. incumple el TLC tras nuevo arancel a productos chilenos: “Una de las partes no lo está cumpliendo”

En conversación con La Prueba de ADN, la autoridad sostuvo que las condiciones comerciales ya fueron pactadas y pidió respetar el acuerdo suscrito entre ambos países.

Martín Neut

Jaime Campos, ministro de Agricultura

Jaime Campos, ministro de Agricultura / Sebastian Beltran Gaete

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, cuestionó la aplicación de un arancel de 12,5% por parte de Estados Unidos a productos chilenos y afirmó que la medida desconoce lo establecido en el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre ambos países.

En el programa La Prueba de ADN, la autoridad sostuvo que el acuerdo comercial ya fija las condiciones del intercambio bilateral. "Para mí, el acuerdo ya está establecido, porque esto fue regulado en el Tratado de Libre Comercio que suscribimos con los Estados Unidos", afirmó.

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Campos señaló que el problema radica en el incumplimiento del pacto por parte de Washington. "Hoy día una de las partes no lo está cumpliendo. Tan simple como eso“, dijo, agregando que espera que Estados Unidos “vuelva a respetar lo que en su momento firmó y suscribió, como también lo ha hecho Chile".

“Chile tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos”

El ministro explicó que las gestiones para revertir la medida corresponden a la Cancillería, pero insistió en la necesidad de mantener vigente el acuerdo.

“Chile tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, ahí están fijados los aranceles respecto de todos los productos en los cuales tenemos intercambio comercial", sostuvo.

La decisión estadounidense generó preocupación en el sector agrícola, donde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) advirtió que el impacto podría alcanzar hasta US$400 millones en exportaciones de fruta fresca y pidió restablecer el arancel cero.

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