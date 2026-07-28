Bloqueo en el pago de licencias maternales a migrantes: Frente Amplio oficia a BancoEstado y a la Suseso

La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) envió dos oficios de fiscalización dirigidos a BancoEstado y a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), con el objetivo de aclarar la existencia de presuntas instrucciones o barreras administrativas que estarían impidiendo el pago de subsidios por licencias médicas maternales a trabajadoras extranjeras con RUN provisorio.

La acción parlamentaria (impulsada por los legisladores Consuelo Veloso, Valentina Cáceres, Matías Fernández, Lorena Fríes, Coca Ñanco, Constanza Schonhaut, Carolina Tello, Gonzalo Winter y Gael Yeomans) busca determinar si existen fundamentos jurídicos para estas restricciones o si se trata de una práctica arbitraria por parte de las entidades involucradas.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por los parlamentarios, se ha identificado a más de 20 trabajadoras extranjeras que cuentan con RUN provisorio vigente, mantienen sus cotizaciones previsionales al día, están afiliadas al sistema de salud y poseen sus licencias maternales formalmente aprobadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).

Sin embargo, a pesar de cumplir con todos los requisitos legales, las afectadas no han recibido los depósitos o han sufrido la suspensión del pago de sus prestaciones sin que medie una resolución o notificación oficial.

Según denunciaron las propias usuarias, en distintas oficinas del COMPIN se les habría informado de forma verbal que los depósitos figuran “rechazados” por BancoEstado debido a una supuesta norma interna que impediría liberar fondos a personas que no posean RUT definitivo.

No obstante, al solicitar dicha normativa por escrito, ninguna institución ha exhibido una circular, resolución u oficio formal que respalde el bloqueo.

La postura parlamentaria: “Tienen derechos por el trabajo que aportan al país”

La diputada Consuelo Veloso argumentó la urgencia de esclarecer el actuar de la banca estatal y el órgano fiscalizador de la seguridad social, enfatizando la vulnerabilidad en que quedan estas familias.

“Hemos conocido denuncias de mujeres migrantes que se encuentran con RUT provisorio, quienes trabajan, tienen sus licencias de pre y postnatal autorizadas, pero que aun así se les ha impedido el pago por trabas que surgen en BancoEstado. Solicitamos respuestas y esperamos que se resuelva lo antes posible, puesto que se trata de mujeres y de niños y niñas que tienen derechos, a propósito del trabajo que aportan al país, a contar con las garantías mínimas de cualquier persona que trabaja”, sostuvo la parlamentaria.