Tiendas de Coaniquem logran financiar el 22% de la fundación: venden casi dos millones de prendas al año

Las tiendas solidarias de Coaniquem se han convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de la fundación. Hoy, los locales de segunda mano aportan el 22% de sus ingresos, gracias a la venta de artículos donados.

La iniciativa comenzó en 2017 con una tienda en Providencia. Actualmente, cuenta con 25 locales entre Arica y Valdivia, donde se venden prendas de vestir, libros, juguetes, electrodomésticos y otros productos a precios accesibles.

Según información publicada en The Clinic, solo durante 2025, Coaniquem recibió más de 2,3 millones de artículos donados. De ellos, el 98% correspondió a productos de segunda mano.

Ese mismo año se comercializaron cerca de 1,9 millones de prendas, mientras que las ventas alcanzaron los $4.845 millones, recursos que ayudan a financiar la rehabilitación gratuita de niños y jóvenes con quemaduras y otras cicatrices.

Además del aporte económico, la iniciativa también tiene un impacto ambiental. Según la fundación, el 97,7% de los artículos recibidos fue reutilizado, evitando que 446 toneladas de residuos terminaran en vertederos.

“Las tiendas solidarias han aportado mucho más que financiamiento. Han permitido acercar nuestra causa a más personas y, al mismo tiempo, impulsar la economía circular”, señaló Macarena Mujica, jefa de Tiendas Solidarias Coaniquem Store al medio mencionado.

Finalmente, vale la pena destacar que la fundación cumple 47 años apoyando a niños y jóvenes afectados por quemaduras. Y, desde su creación, ha atendido a más de 150 mil pacientes.