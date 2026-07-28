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AUDIO. “Es muy fuerte, rápido, y puede jugar en los dos perfiles; sería una muy buena incorporación para la U”

En conversación con ADN Deportes, Miguel Pinto, excompañero y entrenador de Bruno Cabrera en Coquimbo Unido, llenó de elogias al central que está sonando para reforzar a los azules.

Javier Catalán

Miguel Pinto elogia a Bruno Cabrera

Miguel Pinto elogia a Bruno Cabrera

01:24

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Bruno Cabrera es la principal opción que tiene la Universidad de Chile para reforzar su defensa tras la caída del fichaje de Valentín Gauthier, luego de que este último no consiguiera pasar los exámenes médicos.

El ex Coquimbo Unido se encuentra en estos momentos defendiendo la camiseta de Newell´s Old Boys, de donde parece complicado sacarlo. Sin embargo, desde Azul Azul están negociando para buscar un préstamo con cargo y opción de compra.

Para saber más sobre el campeón del fútbol chileno con los “Piratas”, ADN Deportes se puso en contacto con Miguel Pinto, excompañero y entrenador suyo en el “Barbón”, quien habló maravillas del zaguero de 29 años.

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“Qué te puedo decir de Bruno, es una gran persona. En lo futbolístico, en la fase aérea es un jugadorazo, tanto defensiva como ofensivamente. Físicamente es muy fuerte, rápido, fuerte en el mano a mano; puede jugar en los dos perfiles, incluso si se animan los técnicos puede ser líbero”, dijo el exarquero de la U y actual ayudante técnico de Esteban González en el Queretaro.

Sería para la U una muy buena incorporación. Hay que recordar que viene en ritmo, jugó su último partido hace poco y eso es muy importante, para no tener que esperar a un jugador. Él conoce muy bien la liga chilena, conoce las canchas, se ha enfrentado a todos los equipos, así que si se llega a dar, la U encontraría en él un defensa de muy buen nivel”, agregó.

Además, también destacó el aspecto humano de Bruno Cabrera. “Dentro del camarín es alguien muy competitivo y eso es muy importante, porque a la hora de entrenar, esa competencia ayuda a que las sesiones salgan bien y a que el compañero que tenga al lado me quiera superar. Es alguien de mucho compañerismo, leal, muy comprometido. Estuve con él como compañero y como técnico”, sentenció Miguel Pinto.

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