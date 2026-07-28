Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5457 del martes 28 de julio

Este martes 28 de julio se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5457, el premio total alcanzó los $3.000 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5457

Loto: $430 millones

Recargado: $580 millones

Revancha: $60 millones

Desquite: $370 millones

Jubilazo $1.000.000: $720 millones

Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5457 del Loto

Loto: 5, 30, 10, 16, 27, 1

5, 30, 10, 16, 27, 1 Comodín: 36

36 Multiplicador: 6

Recargado: 16, 27, 36, 24, 5, 1

16, 27, 36, 24, 5, 1 Revancha: 24, 41, 14, 8, 16, 23

24, 41, 14, 8, 16, 23 Desquite: 34, 6, 41, 24, 10, 35

Jubilazo

23, 28, 37, 33, 25, 19

37, 13, 36, 23, 39, 31

16, 25, 31, 3, 4, 41

19, 20, 12, 41, 37, 35

14, 30, 19, 40, 22, 8

Jubilazo 50 años