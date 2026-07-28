Chilevisión sufre una nueva pérdida: conocido periodista fue desvinculado del canal en medio de complejo momento personal

Este martes 28 de julio se dio a conocer que Chilevisión desvinculó a un querido periodista que destacó en los últimos años por su participación en Podemos Hablar y Plan Perfecto.

De acuerdo con información entregada por El Filtrador, el periodista Jaime Figueroa fue desvinculado de la señal televisiva y entregó detalles sobre el difícil momento personal que atravesó antes de su salida.

En su relato, Figueroa reveló que enfrentó meses complejos, marcados por una operación en una de sus muñecas, lo que lo mantuvo alejado de sus funciones durante varias semanas. A ello se sumó una dura pérdida familiar: la muerte de su madre.

Sobre este último hecho, Jaime Figueroa aseguró que fue “lo más duro que me ha tocado”.

El periodista llegó a Chilevisión en 2012 para realizar su práctica profesional. Posteriormente, se integró de manera definitiva a la señal, donde permaneció hasta 2019, año en que dejó el canal.

En 2021 regresó para desempeñarse como productor periodístico de Podemos Hablar, programa en el que también intervenía como la voz en off.