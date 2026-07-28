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La U vuelve a mirar a Uruguay para reforzar su mediocampo

Desde Argentina asguran que los azules habrian sondeado el préstamo del volante Bautista Kociubinski.

Carlos Madariaga

La U vuelve a mirar a Uruguay para reforzar su mediocampo

La U vuelve a mirar a Uruguay para reforzar su mediocampo / Sebastian Beltran Gaete

Universidad de Chile se mantiene activo en el mercado de fichajes, a falta de 17 días para el cierre del plazo para incorporar jugadores.

Al respecto, además de la búsqueda de un central tras el frustrado arribo de Valentin Gauthier, otra de las prioridades para Fernando Gago es la de un volante.

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En ese contexto, sorpresivamente surgió una alternativa desde un “viejo conocido” del fútbol chileno.

Esto considerando que, según información de Cielo Sports, medio de La Plata, la U de Chile está interesada en los servicios del mediocampista Bautista Kociubinski.

El volante de 25 años completó su tercera salida a préstamo desde Estudiantes, esta vez proveniente desde el Montevideo City Torque de Uruguay, elenco donde milita el exvolante azul Gonzalo Montes, además de otros conocidos del balompié nacional como Franco Torgnascioli, Gary Kagelmacher o Salomón Rodríguez.

En el primer semestre, Bautista Kociubinski acumuló 22 partidos entre el torneo uruguayo y la Copa Sudamericana, dejando una buena impresión que también habría despertado el interés de Platense.

Lo cierto es que el trasandino no será considerado en Estudiantes de La Plata y en el cuadro “pincharrata” apuntan a venderlo, opción que se topa con las escuálidas arcas con las que cuenta la U de Chile para sumar jugadores.

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