Maximiliano Guerrero no baja los brazos y lanza potente aviso a Colo Colo en plena lucha por el título del Campeonato Nacional

Maximiliano Guerrero, atacante de Universidad de Chile, habló este martes en rueda de prensa y abordó la lucha por el título del Campeonato Nacional. Por ahora, los azules están a 12 puntos del líder, Colo Colo, pero el delantero avisó que no bajarán los brazos mientras tengan chances de ganar el torneo.

“El objetivo sigue siendo el mismo: queremos ser campeones. Mientras tengamos la posibilidad de ser campeones, vamos a tratar de lograrlo. Tenemos que ir partido a partido buscando los tres puntos”, señaló Guerrero.

Consultado sobre el presente que vive su equipo, el ariete de la U comentó: “Tenemos buenos pasajes en los partidos, lo hacemos de buena forma. Hay detalles que nos faltan afinar, pero los hemos estado trabajando semana a semana. Esperamos ganar todos los partidos que vienen”.

Asimismo, el “Maxi” comentó lo que debe mejorar el cuadro azul de cara a los próximos encuentros. “Creo que tenemos que mejorar la concentración. Por momentos nos desconcentramos, sobre todo en los goles. También tenemos que estar más finos a la hora de llegar al arco rival”, sostuvo.

Por último, Guerrero valoró la competencia que ahora tiene con Gonzalo Reyna, extremo argentino que llegó a la U en este mercado de invierno. “Para mí es una motivación extra. Gonzalo es un gran jugador, lo ha demostrado en los entrenamientos. Técnicamente es muy bueno. Tener competencia por el puesto me sirve para seguir creciendo. Le deseo lo mejor a él también”, concluyó.