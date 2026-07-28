Incendio en Metro: Gobierno abre investigación y anuncia revisión de seguridad de los trenes más antiguos

El biministro de Transportes y Telecomunicaciones y Obras Públicas, Louis de Grange, instruyó a Metro de Santiago realizar una investigación “con sentido de urgencia” para esclarecer las causas del incendio que afectó a un tren en la estación Santa Isabel de la Línea 5, asegurando que una situación de este tipo “no puede volver a ocurrir”.

La autoridad destacó que, pese a la magnitud de la emergencia registrada el lunes, no hubo personas con lesiones de gravedad. “Afortunadamente, pese a la gravedad del incidente, no hubo personas afectadas. Fueron trasladadas de manera preventiva a centros de salud, pero no hubo perjuicios en su vida ni en su estado de salud”, señaló.

De Grange confirmó que el convoy involucrado corresponde a un tren NS-74, el más antiguo de la red de Metro, con más de 50 años de operación. No obstante, precisó que había sido sometido a un proceso de overhaul, revisión mayor destinada a extender su vida útil, en enero de este año.

El ministro explicó que los resultados de la investigación permitirán determinar si basta con mantener el actual programa de revisiones o si será necesario adoptar medidas adicionales respecto de este tipo de trenes.

Respecto de las versiones que apuntan a un eventual origen del fuego en los neumáticos, aclaró que la causa exacta aún está siendo investigada y recordó que las líneas 1, 2 y 5 utilizan trenes con ruedas neumáticas, un sistema ampliamente utilizado en distintas redes de Metro del mundo.

Finalmente, el ministro De Grange recalcó que el programa de overhaul es una política permanente de mantenimiento preventivo aplicada a los trenes de todas las líneas, insistiendo en que la prioridad es esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas necesarias para evitar que un hecho similar vuelva a repetirse.