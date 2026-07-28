;

Madre de Josefa Sáez rompe el silencio tras polémicos videos de sus mascotas: “La gente juzga sin saber”

La mujer pidió respeto para su familia y aseguró que el nivel de hostigamiento recibido tras la viralización de los registros ha sido excesivo.

Javiera Rivera

Madre de Josefa Sáez rompe el silencio tras polémicos videos de sus mascotas: “La gente juzga sin saber”

La controversia en torno a la influencer chilena Josefa Sáez sigue sumando reacciones.

En esta ocasión, su madre decidió referirse públicamente a la situación para respaldar a la creadora de contenido y responder a las críticas que ha recibido su familia.

La polémica surgió tras la difusión de dos videos. En el primero, aparece el padre de Sáez entregándole a un perro un trozo de salmón con wasabi y en el segundo, se puede ver a un loro exótico al que la joven sugirió “cortarle las alas”.

A raíz de las imágenes, numerosas personas manifestaron su preocupación por el bienestar del animal y criticaron el actuar de la familia, lo que derivó en una ola de comentarios en redes sociales.

Revisa también

ADN

Frente a este escenario, la madre de Josefa Sáez publicó un mensaje en el que pidió respeto y llamó a poner fin a los ataques contra su familia.

“Todos cometemos errores”

Además, defendió a su hija asegurando que “todos cometemos errores”, insistiendo en que la situación no justifica el nivel de hostigamiento que han enfrentado.

Sus declaraciones reabrieron el debate en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron su llamado a moderar las críticas, mientras que otros mantuvieron los cuestionamientos por el contenido del video.

ADN
ADN

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad