Madre de Josefa Sáez rompe el silencio tras polémicos videos de sus mascotas: “La gente juzga sin saber”

La controversia en torno a la influencer chilena Josefa Sáez sigue sumando reacciones.

En esta ocasión, su madre decidió referirse públicamente a la situación para respaldar a la creadora de contenido y responder a las críticas que ha recibido su familia.

La polémica surgió tras la difusión de dos videos. En el primero, aparece el padre de Sáez entregándole a un perro un trozo de salmón con wasabi y en el segundo, se puede ver a un loro exótico al que la joven sugirió “cortarle las alas”.

A raíz de las imágenes, numerosas personas manifestaron su preocupación por el bienestar del animal y criticaron el actuar de la familia, lo que derivó en una ola de comentarios en redes sociales.

Frente a este escenario, la madre de Josefa Sáez publicó un mensaje en el que pidió respeto y llamó a poner fin a los ataques contra su familia .

“Todos cometemos errores”

Además, defendió a su hija asegurando que “todos cometemos errores”, insistiendo en que la situación no justifica el nivel de hostigamiento que han enfrentado.

Sus declaraciones reabrieron el debate en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron su llamado a moderar las críticas, mientras que otros mantuvieron los cuestionamientos por el contenido del video.

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