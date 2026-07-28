“Me daría vergüenza”: la traductora que inspiró a Nolan destroza La Odisea con demoledora crítica

La reconocida filóloga y traductora Emily Wilson, autora de una influyente versión en inglés de La Odisea publicada en 2017, volvió a cuestionar la adaptación cinematográfica de Christopher Nolan y lanzó una de las críticas más duras que ha recibido la producción desde su estreno.

En una reseña publicada por la London Review of Books y recogida por diversos medios internacionales, la experta afirmó que le “daría vergüenza haber escrito cualquier parte de este guion”, pese a que el propio Nolan había destacado previamente su traducción como una de las principales inspiraciones para llevar el poema de Homero a la pantalla.

LA ODISEA Ampliar

La académica sostuvo que la película combina “grandiosidad y superficialidad”, criticando que los personajes carecen del desarrollo necesario para sostener las ideas que plantea. A su juicio, la cinta no logra transmitir la complejidad del texto original y deja de lado temas centrales como el tiempo, la memoria, la guerra, la historia y el impacto del regreso de Odiseo sobre su familia y su entorno.

Wilson también cuestionó la estructura narrativa y la construcción de los protagonistas, asegurando que la obra carece de profundidad “psicológica, emocional, política y ética”. Además, calificó el guion como deficiente y afirmó que ninguno de los personajes presenta motivaciones convincentes.

Pese a la dureza de sus observaciones, la profesora de Estudios Clásicos de la Universidad de Pensilvania valoró el impacto cultural que ha tenido el estreno. Destacó que la película ha despertado un renovado interés por La Odisea, impulsando las ventas de distintas traducciones del poema, incluida la suya, y atrayendo nuevamente al público a las salas de cine.

La adaptación de Nolan, protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron y Robert Pattinson, continúa liderando la conversación cultural y la taquilla mundial, aunque sigue generando un intenso debate entre especialistas y críticos.