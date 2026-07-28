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Fanomenon, el “Coachella del K-pop” ya tiene fecha: ambicioso festival durará 11 días en Corea

El esperado megaevento reunirá actuaciones, premios para fandoms y experiencias de moda, gastronomía y entretenimiento. Revisa cuándo y dónde se realizará.

Juan Castillo

Getty Images

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Fanomenon, el ambicioso evento conocido como el Coachella del K-pop, ya tiene fecha para su primera edición.

La celebración se desarrollará entre el 2 y el 12 de diciembre de 2027 en Corea del Sur, con actividades en el Seoul Arena y el centro de convenciones KINTEX, ubicado en Goyang.

Uno de los principales atractivos de Fanomenon será reunir bajo un mismo techo a las cuatro grandes compañías de la industria surcoreana: HYBE, SM Entertainment, JYP Entertainment y YG Entertainment.

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La inédita convergencia eleva las expectativas sobre el cartel y abre la posibilidad de ver en un mismo evento a artistas pertenecientes a algunos de los sellos más influyentes del K-pop.

El programa combinará conciertos de artistas surcoreanos e internacionales, una ceremonia dedicada a los fandoms y una exposición interactiva sobre cultura coreana.

Aunque todavía no se anuncia el cartel de cantantes y grupos participantes, se proyecta que la cita reunirá a algunos de los nombres más relevantes de la industria.

Fanomenon también tendrá una edición internacional

El productor y fundador de JYP Entertainment, Park Jin-young, explicó que el proyecto se dividirá en dos grandes etapas. “Tenemos previsto celebrar la ceremonia de entrega de los Fanomenon Awards en diciembre de 2027 y organizar un Fanomenon Festival similar a Coachella en mayo de 2028”, señaló. Esta segunda versión comenzará en Los Ángeles y posteriormente buscará llegar a otras ciudades del mundo.

En Seúl, los premios reconocerán a diez de las comunidades de fanáticos más influyentes del año, mientras los artistas recibirán los galardones en representación de sus seguidores. Las jornadas también contemplarán presentaciones musicales durante varios días en el Seoul Arena, recinto para 28.000 espectadores que debería abrir en mayo de 2027.

El espacio de KINTEX, en tanto, albergará experiencias relacionadas con gastronomía, belleza, moda, videojuegos, webtoons, cine, televisión y animación. El ministro surcoreano de Cultura, Chae Hwi-young, aseguró que el objetivo principal es convertirlo en “un evento al que personas de todo el mundo quieran asistir”.

Las proyecciones oficiales estiman que las actividades podrían atraer a cerca de 520.000 visitantes, incluidos unos 200.000 turistas extranjeros, y generar un impacto económico aproximado de un billón de wones. Las entradas, el cartel y las condiciones de venta todavía no han sido informados.

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