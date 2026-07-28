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VIDEO. Jugó en dos clubes en Chile y hoy suena para reforzar a Boca Juniors: lo definieron como el “Haaland Sudamericano”

El presidente de Belgrano, Luis Artime, alabó el desempeño de Lucas Passerini, que ya habría sido sondeado para mejorar el ataque xeneize.

Carlos Madariaga

Jugó en dos clubes en Chile y hoy suena para reforzar a Boca Juniors: lo definieron como el “Haaland Sudamericano”

Jugó en dos clubes en Chile y hoy suena para reforzar a Boca Juniors: lo definieron como el “Haaland Sudamericano” / Marcelo Endelli

En Boca Juniors no son días fáciles tras haber sido goleados por Deportivo Riestra en el arranque del Torneo de Clausura de la Liga Argentina.

Es por ello que en el elenco xeneize siguen buscando refuerzos de cara al segundo semestre, más allá de que este jueves se juegan su continuidad a nivel internacional enfrentando a O’Higgins por Copa Sudamericana.

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Uno de los nombres que comenzó a surgir en las últimas horas es el del delantero Lucas Passerini, campeón del Torneo de Apertura trasandino junto a Belgrano.

Al respecto, el presidente del elenco cordobés, Luis Artime, fue más que elogioso ante la valoración que le dan al atacante que en Chile defendió las camisetas de Unión La Calera y Palestino.

“Yo sé lo que vale para mí. Es el Haaland sudamericano. Lo traje yo porque era el 9 para Belgrano, creo que ha cumplido. Si hay rumores, es porque algo le ven. Yo me lo quedaría porque quiero seguir peleando cosas”, recalcó en diálogo con ESPN, apuntando a los requerimientos económicos a cumplir para que se lleven a Passerini.

Tenemos el 65% de su pase, el 25% es de La Calera y el 10% del jugador. No hubo ninguna oferta formal. No lo voy a regalar ni a él ni a Uvita Fernández. La oferta debería ser muy satisfactoria”, cerró Luis Artime.

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