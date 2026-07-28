Alerta en la Ruta 5 Sur: crecida del río Perquilauquén amenaza principal conexión con el sur de Chile

La crecida del río Perquilauquén mantiene en alerta a las autoridades de la región de Ñuble ante el riesgo de que la Ruta 5 Sur pueda verse afectada si continúan las intensas precipitaciones pronosticadas para los próximos días.

El aumento del caudal ha obligado a reforzar el monitoreo del puente ubicado entre Ñuble y Maule, una infraestructura clave para la conectividad del país.

El gobernador regional, Óscar Crisóstomo, explicó a Emol que las obras de mitigación ejecutadas tras las inundaciones de 2023 han permitido contener el avance del río y mantener habilitado el tránsito. Sin embargo, advirtió que un eventual corte tendría consecuencias que irían mucho más allá de la región, ya que la Ruta 5 Sur es el principal corredor para el transporte de pasajeros, carga, abastecimiento y actividad económica hacia el sur de Chile.

La preocupación se produce en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur y que ya ha dejado 956 personas afectadas, 40 albergadas, 34 aisladas y 142 viviendas con daños en Ñuble, de acuerdo con el balance entregado por el delegado presidencial Diego Sepúlveda. La autoridad precisó que las rutas estructurantes continúan operativas, aunque persisten restricciones en algunos caminos secundarios.

En paralelo, la concesionaria informó la suspensión preventiva del tránsito por el camino ubicado bajo el puente Perquilauquén, mientras equipos especializados y Carabineros realizan labores de monitoreo y evaluación en el sector.

El escenario podría complicarse durante los próximos días. Los pronósticos anticipan nuevas lluvias y la llegada de otro sistema frontal acompañado por un río atmosférico, con acumulados que podrían alcanzar entre 150 y 200 milímetros en sectores de Ñuble y Biobío.