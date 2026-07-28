Prisión preventiva para presunto “violador serial” del Cajón del Maipo: atacó a cuatro mujeres en un mes

En prisión preventiva quedó un sujeto de 28 años que fue formalizado recientemente por su presunta autoría en una serie de agresiones sexuales cometidas en la comuna de San José de Maipo. El individuo, catalogado preliminarmente como un “violador serial”, es apuntado como el responsable de atacar a al menos cuatro mujeres en un acotado lapso de un mes, entre fines de junio y julio de este año.

El imputado es un hombre de nacionalidad chilena que no contaba con antecedentes policiales previos. Durante la audiencia de formalización, trascendió que el sujeto aseguraba poseer un título de ingeniería, antecedente que actualmente está siendo investigado y verificado por el Ministerio Público.

La última denuncia que pesa sobre el individuo se registró el pasado viernes 24 de julio, jornada en la que finalmente fue capturado tras un operativo conjunto. Desde la Fiscalía no descartan que, con la exposición del caso, puedan surgir nuevas denuncias de mujeres afectadas.

Extrema violencia y modus operandi

De acuerdo a los antecedentes de la investigación revelados por T13, el agresor utilizaba dos vías principales para captar a las mujeres: las perfilaba a través de redes sociales y aplicaciones de citas, o derechamente las abordaba en la vía pública, operando específicamente en el sector de Camino al Volcán, en el Cajón del Maipo.

Una vez que lograba acercarse, el sujeto obligaba a las mujeres a subir a un vehículo de su propiedad para trasladarlas en contra de su voluntad hasta sitios eriazos de la zona, donde perpetraba los ataques.

Uno de los factores que más ha llamado la atención de los investigadores es el nivel de agresividad del imputado. Los expedientes detallan el uso de violencia extrema para doblegar a las mujeres: una de las víctimas resultó con heridas cortopunzantes tras ser apuñalada, mientras que otra de las afectadas terminó con la nariz fracturada.