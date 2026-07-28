Embalses aumentan 21% tras temporal en Chile: estos son los que alcanzaron su máxima capacidad / Pol Úbeda Hervas photo

En solo siete días, los embalses monitoreados en Chile sumaron 898 millones de metros cúbicos de agua, luego de las intensas precipitaciones que afectaron principalmente a las regiones de Atacama y Coquimbo.

De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Aguas (DGA), al 27 de julio el volumen acumulado llegó a 5.214 millones de metros cúbicos, lo que representa un incremento semanal del 21%. Antes del sistema frontal, la cifra alcanzaba los 4.316 millones de metros cúbicos.

El aumento permitió que las reservas nacionales superaran los niveles registrados durante 2025. A fines de julio del año pasado, los embalses almacenaban 4.706 millones de metros cúbicos, por lo que el volumen actual es un 11% mayor.

Además, disminuyó la cantidad de recintos que se encuentran en una situación crítica. Mientras la semana pasada cinco embalses registraban menos del 20% de su capacidad, actualmente solo permanecen bajo ese nivel Peñuelas, en Valparaíso, con un 15%; y Lago Laja, en Biobío, con un 18%.

Este último, sin embargo, es el embalse más grande incluido en el informe, con una capacidad total de 5.582 millones de metros cúbicos. Aunque acumuló 1.020 millones y aumentó un 7% durante la última semana, mantiene un 25% menos de agua que en igual fecha de 2025.

En la Región de Coquimbo, una de las zonas más beneficiadas por las precipitaciones, los embalses Recoleta, Culimo y Corrales alcanzaron el 100% de su capacidad, registrándose incluso vertimientos de agua.

También destaca el embalse Colbún, en la Región del Maule, que llegó al 63% de su capacidad, con 967 millones de metros cúbicos. La cifra representa un incremento interanual del 68%, ya que a fines de julio de 2025 almacenaba 583 millones.

El informe considera 25 embalses distribuidos en nueve regiones del país. Del total de recintos monitoreados, un 64% está destinado al riego, un 16% a la generación eléctrica y un 12% al abastecimiento de agua potable. El 8% restante cumple funciones combinadas de generación energética y riego.