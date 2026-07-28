Desempleo en Chile: expertos revelan los errores en una entrevista que pueden costarte el trabajo

Conseguir una entrevista laboral es cada vez más desafiante, especialmente para los jóvenes. La tasa de desocupación juvenil alcanzó el 24,6% durante el trimestre marzo-mayo de 2026, casi tres veces el 9,4% registrado a nivel nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas.

En este escenario, presentar un buen currículum no garantiza avanzar en un proceso de selección.

Respuestas imprecisas, poco conocimiento de la empresa, falta de interés por el puesto y expectativas salariales incompatibles aparecen entre las principales razones por las que un candidato puede quedar descartado.

Los errores que más pesan en una entrevista laboral

El CEO de TRC Recruitme, Juan Reimann, explicó que las empresas evalúan la especialización, la disponibilidad, la motivación, la cultura organizacional y las expectativas de renta. “No siempre se trata de que el candidato sea poco competente; muchas veces simplemente no existe un alineamiento entre su perfil y las necesidades específicas de la posición”, señaló.

Otro error frecuente es describir la experiencia con frases genéricas como “lideré un equipo” o “mejoré procesos”, sin detallar las acciones realizadas ni sus resultados. “Si el candidato no logra explicar con claridad el valor que puede aportar, sus fortalezas o el impacto de su trabajo anterior, pierde oportunidades de diferenciarse”, advirtió Reimann.

La gerente de Personas de Talana, Bárbara Kübler, sostuvo que en las etapas finales adquieren especial importancia la forma de comunicarse, la toma de decisiones y la capacidad para desenvolverse bajo presión. “Lo que más pesa es el ajuste con la cultura y la forma de trabajo del equipo”, afirmó.

No investigar previamente a la empresa ni hacer preguntas sobre el cargo también puede interpretarse como falta de motivación. “Un candidato que solo responde, sin cuestionar ni mostrar interés genuino por el equipo o el proyecto, deja la sensación de que está buscando cualquier trabajo, no este trabajo en particular”, explicó Kübler. A ello se suman diferencias sobre sueldo, modalidad laboral, disponibilidad y proyección profesional, que muchas veces aparecen al final y frenan la contratación.