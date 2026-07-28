“Él sabía que yo iba a llegar a la casa”: expareja de “El Chino” entregó detalles del rescate en el Cajón del Maipo

Este martes, Génesis Aránguiz, expareja de Manuel Orellana, más conocido como “El Chino”, rompió el silencio tras el rescate del joven y de dos educadoras de párvulos que permanecieron atrapados en el Cajón del Maipo.

La joven de 19 años conversó con el programa Hay que decirlo, de Canal 13, donde entregó detalles sobre el operativo y abordó el complejo momento que vivió mientras su entonces pareja permanecía desaparecida.

“Me cuesta verlo, hablar con él o tratar de entablar un diálogo. Él no supo el dolor que yo sentía. No estaba ahí, no pensó en mí. Él sabía que yo iba a llegar a la casa, sabe a la hora que llego y a la hora en que él tenía que estar ahí”, comentó.

“De hecho, llegué con comida a la casa, con unos churrascos, y él no estaba. Me puse a gritar en el departamento de la desesperación, porque me dejó sola, no estaba”, agregó.

Respecto al uso de los helicópteros, que fueron clave para dar con el paradero de Orellana y las dos educadoras de párvulos en el refugio del Cajón del Maipo, Génesis explicó que ellos nunca solicitaron ese operativo.

“Quería aclarar que nosotros no pedimos el helicóptero, no llamamos a la televisión, no pedimos rescate, no pedimos nada, no llamamos a nadie. Pero le están pasando la multa a él”, declaró.

“Los tres son responsables porque subieron, pero es injusto que nosotros tengamos que pagar si no pedimos el rescate, ni el helicóptero ni nada. Ella, Betsabé, hizo público todo y movió la búsqueda, pero yo misma le dije que iban a estar en el refugio”, cerró.