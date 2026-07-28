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Cruzados aplica derecho de admisión a cinco hinchas por incidentes en el duelo entre la UC y Deportes La Serena

La directiva del elenco precordillerano informó de los castigos a cuatro fanáticos “granates” y a uno de los suyos tras lo ocurrido en el Claro Arena.

Carlos Madariaga

Cruzados aplica derecho de admisión a cinco hinchas por incidentes en el duelo entre la UC y Deportes La Serena

Cruzados aplica derecho de admisión a cinco hinchas por incidentes en el duelo entre la UC y Deportes La Serena / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

El pasado fin de semana, Universidad Católica no solo sufrió con la visita de Deportes La Serena en lo netamente deportivo considerando el empate 3-3 en el Claro Arena.

Esto pues Cruzados denunció incidentes en el recinto deportivo, los cuales derivaron también en sanciones.

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En lo informado por el elenco precordillerano, cuatro fanáticos del elenco granate fueron identificados y castigados por lanzar objetos al campo de juego.

Todos los involucrados quedaron con la prohibición de ingresar a los estadios en Chile por los próximos 6 años.

A ellos se suma otro adherente de Universidad Católica, quien quedó castigado por 4 años por incitación a la violencia.

“La medida comunicada responde a nuestro compromiso institucional para velar siempre por la seguridad de todos quienes asisten al Claro Arena", comentaron desde Cruzados al anunciar estas sanciones.

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