Cruzados aplica derecho de admisión a cinco hinchas por incidentes en el duelo entre la UC y Deportes La Serena / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

El pasado fin de semana, Universidad Católica no solo sufrió con la visita de Deportes La Serena en lo netamente deportivo considerando el empate 3-3 en el Claro Arena.

Esto pues Cruzados denunció incidentes en el recinto deportivo, los cuales derivaron también en sanciones.

En lo informado por el elenco precordillerano, cuatro fanáticos del elenco granate fueron identificados y castigados por lanzar objetos al campo de juego.

Todos los involucrados quedaron con la prohibición de ingresar a los estadios en Chile por los próximos 6 años.

A ellos se suma otro adherente de Universidad Católica, quien quedó castigado por 4 años por incitación a la violencia.

“La medida comunicada responde a nuestro compromiso institucional para velar siempre por la seguridad de todos quienes asisten al Claro Arena", comentaron desde Cruzados al anunciar estas sanciones.