¿Cómo Chile pone la ciencia y la tecnología al servicio de su industria del vino? Medio de China responde / Pablo Ovalle Isasmendi

Diagnóstico molecular, uso de datos para optimizar el riego o prácticas regenerativas para mejorar la salud de los suelos, son algunos de los avances de la industria vinícola chilena que combina su vasta tradición con innovación en ciencia y tecnología, según la explicación de los propios innovadores.

En el corazón vitivinícola de Chile, donde hay más de 31.800 hectáreas de vides plantadas, en el icónico Valle del Maule, en la región central chilena, está afincado el Centro de Investigación e Innovación (CII) de la compañía chilena Viña Concha y Toro, el cuarto productor de vino más grande del mundo.

A unos 270 kilómetros al suroeste de la capital del país sudamericano, en la comuna de Pencahue, un equipo compuesto por 40 investigadores, 12 de ellos doctores, aplican innovación más desarrollo en la industria del vino, en un centro de 1.500 metros cuadrados fundado en 2014.

“Si tú quieres liderar en el mundo el negocio vitivinícola, claramente la innovación es un pilar que tienes que priorizar”, explicó a Xinhua el director del CII, Álvaro González, quien es doctor en enología.

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“Porque si no logras adaptarte con toda la tecnología que se está generando hoy en el mundo, desde inteligencia artificial hasta la biotecnología, y no las logras traer a todo tu quehacer y cadena de valor, vas a perder competitividad”, completó.

En este centro destaca la bodega experimental, sitio donde analizan desde el oxígeno hasta la levadura y todos los productos de la compañía pasen por ahí, como es el caso de la serie del vino “Diablo”, ensamblajes de gran éxito en el mercado enfocados en un público más joven.

“Acá hacemos ensayos pilotos de innovación. Probamos nuevos insumos como levaduras” y “luego en el laboratorio analizar los marcadores que necesitamos”, detalló a Xinhua el representante de Investigación, Desarrollo e Innovación en Ingeniería de Concha y Toro, Ricardo Luna.

Entre las botellas con brebaje experimental, un trabajador de la viña anota las muestras a detalle en una libreta que contiene algunas manchas de vino, lo que parecen registrar también la historia de cada ensayo.

EL CII de Viña Concha y Toro suma dos laboratorios, uno químico y otro de biología molecular, donde se almacena un banco de germoplasma que contiene 40 especies de vides libres de virus, hongos o patógenos para estudiar el material genético o conservarlo, así como el área de enología de precisión, en que se predice la fermentación alcohólica o se trabajan los aromas.

En el banco de germoplasma, el representante de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biología Molecular, Felipe Gainza, cuida cada variedad de plantas como si fueran sus hijos y las almacena en una sala de cultivo “in vitro”, es decir, aisladas y en condiciones especiales.

Gainza apuntó a Xinhua que en ese lugar están las “plantas madre” y que no solo las conservan para la viña, la única en Chile que realiza esta práctica, sino también para el patrimonio chileno vinícola, ya que con este material limpio pueden multiplicar la vid.

Cómo se mide el agua

Otra de las innovaciones es “Smart agro”, un programa computacional que permite ver la pluviometría y otros indicadores de todas las plantaciones de Viña Concha y Toro. La finalidad es ser más eficientes con el agua y paliar la escasez hídrica estructural que afecta hace más de 15 años al país sudamericano.

En tanto, representante de Investigación, Desarrollo e Innovación de Vitivinicultura y Enología, Sebastián Vargas, quien es doctor en ciencias agrarias, explicó a Xinhua que tienen las 12.000 hectáreas plantadas de la Viña Concha y Toro digitalizadas, y cada agricultor o productor tiene acceso a esta información.

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Desde el centro, Vargas tiene acceso a las variables de todas las hectáreas y al instante puede ver la nutrición del suelo, el índice de vegetación o la milimetría de lluvia, datos que les permiten mejorar el riego.

“Estas variables pueden predecir el impacto en la seguridad de la plantación”, comentó el representante de Vitivinicultura y Enología, al resaltar que con ello ahorran 18 por ciento de agua al año, es decir, unos 500 metros cúbicos por hectárea.