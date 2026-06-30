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Chile celebra nuevo logro gastronómico: cuatro restaurantes son destacados mundialmente y reciben prestigioso premio

El Award of Excellence 2026 reconoció establecimientos que sobresalen por la calidad y diversidad de sus cartas de vino.

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Chile volvió a posicionarse en la élite de la gastronomía y el vino mundial luego de que cuatro restaurantes del país fueran distinguidos con el Award of Excellence 2026 de la revista especializada Wine Spectator, uno de los reconocimientos más importantes de la industria vitivinícola.

El listado reconoce a restaurantes cuyas cartas de vino destacan por su calidad, diversidad y armonía con la propuesta gastronómica.

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Para obtener la distinción, los establecimientos deben ofrecer al menos 75 etiquetas cuidadosamente seleccionadas, información precisa sobre cada vino y una propuesta capaz de satisfacer a los aficionados más exigentes. Este año, 2.010 restaurantes de todo el mundo recibieron el galardón.

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La principal novedad de esta edición es el debut de los chilenos The Loft y Amandine Bistró, que se suman a Rubaiyat y Ocean Pacific’s, premiados por segundo año consecutivo.

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Wine Spectator premia a cuatro restaurantes chilenos entre los mejores del mundo por sus cartas de vino

Sobre The Loft, ubicado en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), en Las Condes, se indica que consiguió el premio apenas siete meses después de abrir sus puertas, consolidándose rápidamente como uno de los referentes en cartas de vino en Chile.

En cuanto a Amandine Bistró, restaurante del hotel Hyatt Centric, destaca por su propuesta de inspiración francesa con una su selección de vinos nacionales y el trabajo liderado por su sommelier, Antonia Illanes.

La representación chilena la completan Rubaiyat, especializado en carnes y cocina mediterránea, y Ocean Pacific’s, reconocido por su propuesta de mariscos y gastronomía chilena, ambos galardonados por segundo año consecutivo.

Los cuatro establecimientos fueron distinguidos principalmente por el protagonismo de los vinos chilenos en sus cartas, reafirmando el creciente prestigio internacional de la oferta gastronómica y vitivinícola del país.

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