Cuatro restaurantes chilenos figuran en prestigioso ranking internacional: estos son los elegidos

Cuatro restaurantes chilenos fueron reconocidos entre los mejores programas de vino del mundo en los Restaurant Awards 2026 de Wine Spectator, uno de los principales referentes internacionales en la materia.

La distinción considera aspectos como la profundidad de la carta, diversidad de etiquetas, calidad del servicio, conservación de los vinos y coherencia con la propuesta gastronómica de cada local.

¿Cuáles son los restaurantes chilenos reconocidos por Wine Spectator?

Los establecimientos nacionales distinguidos en la edición 2026 son The Loft, Amandine Bistró, Rubaiyat Chile y Ocean Pacific’s. De ellos, los dos primeros debutaron en el listado, mientras que los dos últimos repitieron el reconocimiento obtenido en 2025.

El caso de The Loft destaca por la rapidez con que alcanzó la distinción, ya que el restaurante obtuvo la mención a menos de siete meses de su apertura en el quinto piso del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), en Las Condes.

“Este premio valida el trabajo realizado para construir una carta de vinos ambiciosa, diversa y pensada para acercar grandes vinos del mundo a nuestros clientes”, señaló Raúl Yáñez, fundador de The Loft, donde se cuenta con más de 350 referencias por botella.