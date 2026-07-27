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El inesperado problema reglamentario que surgió con Vozinha y que complica a Colo Colo

La dirigencia del “Cacique” deberá encontrar una alternativa para resolver la situación antes del debut del arquero africano.

Daniel Ramírez

Getty Images / Agencia Uno

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Colo Colo hizo noticia mundialmente con el fichaje de Vozinha. El experimentado arquero de Cabo Verde, quien brilló en el Mundial 2026, llegará este martes a Chile para realizarse los exámenes médicos de rigor y cerrar oficialmente su incorporación al cuadro albo.

Sin embargo, el “Cacique” tendrá que resolver un inesperado problema con su nuevo portero. Y es que el reglamento del Campeonato Nacional no permite que los jugadores usen apodos en su camiseta.

El problema radica en que “Vozinha” no es el nombre real del meta caboverdiano, sino que es un seudónimo que, en portugués, significa “abuelita”. El nombre completo del guardameta es Josimar José Évora Dias.

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El reglamento del torneo local señala que “para la identificación personal de los jugadores se deberá estampar el apellido paterno y/o materno en la parte superior de la espalda de la camiseta entre 5 y 5,5 cm de altura, pudiéndose agregar la inicial del primer nombre. No se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres”.

La normativa también contempla sanciones en caso de incumplimiento. “En caso de infracción a las obligaciones contempladas en el presente artículo, se sancionará con una tarjeta amarilla administrativa al jugador infractor y, al club infractor, por cada una de ellas, con una multa de hasta 20 UF, según la estimación que efectuare el Tribunal Autónomo de Disciplina”, establece el reglamento.

De esta manera, Colo Colo y su presidente, Aníbal Mosa, deberán encontrar una alternativa para resolver la situación antes del debut del arquero. El caso no es menor, ya que Vozinha es reconocido internacionalmente por ese apodo y su utilización también tendría un importante impacto en términos de identidad, marketing y venta de camisetas.

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