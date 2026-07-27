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¿Quién decidirá el fin de la guerra entre Irán y EEUU? Esta fue la respuesta de la Cancillería iraní

Un ataque fatal de Ucrania a un buque en el mar Caspio abre un nuevo flanco para Teherán.

Agencia Xinhua

¿Quién decidirá el fin de la guerra entre Irán y EEUU? Esta fue la respuesta de la Cancillería iraní

¿Quién decidirá el fin de la guerra entre Irán y EEUU? Esta fue la respuesta de la Cancillería iraní / Anadolu

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, afirmó este lunes que su país no permitirá que Estados Unidos determine el fin de la guerra, informó la agencia de noticias semioficial Mehr.

Al señalar que EE. UU. lleva cinco meses “atrapado en un atolladero”, Baghaei dijo en una rueda de prensa que Irán no permitirá que la parte estadounidense “determine el momento de la guerra y la paz, y nos defenderemos durante el tiempo que sea necesario”.

Baghaei añadió que Washington no participó en las recientes conversaciones Irán-Omán sobre la gestión del estrecho de Ormuz, que calificó de “positivas”.

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“Estas conversaciones no tienen nada que ver con Estados Unidos. Son un asunto bilateral entre Irán y Omán, y continúan”, recalcó el vocero, e indicó que la vía marítima “permanece cerrada”.

Baghaei afirmó que algunos países del Golfo han estado implicados en la guerra de EE. UU. contra Irán, sin ofrecer más detalles.

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También advirtió de consecuencias “imprevisibles” después de que Ucrania atacara durante el fin de semana un buque iraní en el mar Caspio.

En una publicación en X, Baghaei apuntó que la parte ucraniana “ha atacado a un buque comercial iraní y ha matado a un marinero”, un hecho que calificó de flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, “cometida a instancias de Israel para arrastrar a Europa a su guerra”.

Se trata de “un acto absolutamente ilegal e injustificado (...) así como un peligroso acto de aventurismo que sin duda no quedará sin respuesta por nuestra parte”, aseveró Baghaei en la rueda de prensa, y añadió que las consecuencias de la acción de Ucrania “serán sin duda imprevisibles”.

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