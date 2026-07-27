Figura de Chilevisión rompe en llanto en vivo tras incómodo momento en programa: “No sé qué me pasó...”

La noche del domingo uno de los participantes de Fiebre de Baile pasó por un desagradable momento en plena presentación.

Yiego Pizarro, el influencer ampliamente conocido en las redes sociales, salió a la pista con “Chillando goma” de Fulatino.

Eso sí, en cierto punto de la presentación, el joven se quedó en blanco, olvidando la coreografía y volviendo a adquirir ritmo unos segundos después.

“Sí sentí una presión la coreo. De verdad que me la sabía completa. La ensayé, la Geral vio que todo el rato me salía, pero me nublé, no sé qué me pasó la verdad. Quizás me quise concentrar mucho en las miradas, no sé”, expresó Yiego. “Le pido disculpas al jurado, a la gente en la casa”, agregó.

“Desde el momento que saliste a la pista, antes que empezara la canción, te noté muy raro. Te noté con una presión, respiraste como tres veces, lo que no te había visto en cuatro meses”, le dijo Raquel Argandoña. “Sufrimos más que tú”, lanzó antes de ponerle un 2.

Los Power Peralta le pusieron un 5 y la “Maestra” Edymar un 3, mientras que la evaluación de Vasco Moulian se mantuvo en reserva.

Al cierre, el participante fue salvado por el público con un 63% de las preferencias en la votación.