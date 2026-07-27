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Junto a Frei y Desbordes: Presidente Kast viaja este lunes a Perú para asistir al cambio de mando de Keiko Fujimori

El Mandatario asistirá a la ceremonia de investidura en Lima, donde además sostendrá reuniones bilaterales con sus pares internacionales.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Getty Images

Agencia UNO | Getty Images

El Presidente José Antonio Kast viajará la tarde de este lunes a Lima, Perú, para participar en la ceremonia de cambio de mando en la que Keiko Fujimori asumirá como nueva presidenta del país para el período 2026-2031.

El mandatario partirá desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y asistirá a la ceremonia de investidura, programada para este martes 28 de julio en el Congreso Nacional.

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Kast integrará una delegación de invitados especiales convocados por la nueva mandataria peruana, junto al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, ambos simpatizantes a la presidenta electa.

Reuniones bilaterales

La ceremonia contará además con la presencia de diversas autoridades internacionales, entre ellas el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; de Paraguay, Santiago Peña; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Panamá, José Raúl Mulino; de Honduras, Nasry Asfura; y de Bolivia, Rodrigo Paz.

Según afirman desde el oficialismo, el viaje también contempla una serie de reuniones bilaterales entre Kast y algunos de los mandatarios asistentes, según consignó La Tercera.

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