Junto a Frei y Desbordes: Presidente Kast viaja este lunes a Perú para asistir al cambio de mando de Keiko Fujimori

El Presidente José Antonio Kast viajará la tarde de este lunes a Lima, Perú, para participar en la ceremonia de cambio de mando en la que Keiko Fujimori asumirá como nueva presidenta del país para el período 2026-2031.

El mandatario partirá desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y asistirá a la ceremonia de investidura, programada para este martes 28 de julio en el Congreso Nacional.

Kast integrará una delegación de invitados especiales convocados por la nueva mandataria peruana, junto al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, ambos simpatizantes a la presidenta electa.

Reuniones bilaterales

La ceremonia contará además con la presencia de diversas autoridades internacionales, entre ellas el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; de Paraguay, Santiago Peña; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Panamá, José Raúl Mulino; de Honduras, Nasry Asfura; y de Bolivia, Rodrigo Paz.