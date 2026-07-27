Metro de Santiago restablece servicio en estaciones de Línea 1: así funciona la red hoy lunes

El Metro de Santiago informó durante la mañana de este lunes 27 de julio que el servicio estaba funcionando de manera parcial.

Según indicó la empresa en sus redes sociales, la situación afectó a la Línea 1 por una persona en la vía, lo que generó interrupción en el tramo.

En detalle, Metro consginó que la L1 solo se encontraba operativa entre estaciones San Pablo/Tobalaba, y entre Escuela Militar/Los Dominicos, mientras que las estaciones que no estaban funcionando eran El Golf y Alcántara.

En ese sentido, y tras casi dos horas, Metro de Santiago restableció el servicio, por lo que toda la red se encuentra disponible.