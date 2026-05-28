Hacienda confirma pérdida de US$ 70 millones al fondo municipal por exención de contribuciones en reunión con alcaldes

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, encabezó este miércoles una reunión técnica en las dependencias de Teatinos 120 con un grupo de alcaldes de la Región Metropolitana y otras zonas del país. El encuentro formal tuvo como objetivo abordar las alertas levantadas por las autoridades comunales frente a las medidas de la megarreforma gubernamental, específicamente la propuesta que busca eximir del pago de contribuciones de la primera vivienda a las personas mayores de 65 años, iniciativa que según los cálculos de la billetera fiscal significará una reducción de US$ 200 millones en la recaudación global.

Durante la instancia, el secretario de Estado desglosó el destino de los recursos que dejarán de percibirse, detallando que US$ 130 millones corresponden al Fondo Común Municipal (FCM) —mecanismo de transferencia desde las comunas con mayores ingresos hacia las más vulnerables— mientras que los US$ 70 millones restantes van en directo beneficio de las arcas de cada municipio. Quiroz ratificó a los asistentes que el primer monto será compensado íntegramemente por el Fisco, pero confirmó que los US$ 70 millones de beneficio directo dejarán de recaudarse de forma definitiva, entregando un informe detallado con el impacto financiero específico para cada territorio.

Mecanismo de compensación vía Ley de Presupuesto

El titular de Hacienda utilizó la reunión para precisar los términos del financiamiento de la restitución, modificando lo expuesto previamente por el biministro de Interior y Vocería, Claudio Alvarado, quien había señalado que el proceso no se sometería a la discusión presupuestaria anual. Quiroz aclaró que la reposición de los US$ 130 millones se realizará mediante una norma fija e indexada dentro de la Ley de Presupuesto, la cual será reajustable por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y no constituirá una glosa negociable.

“El ministro dijo que todo lo que se deja de aportar al FCM va a estar de manera permanente devuelto, reajustable por IPC. No es de la misma manera que sale hoy día en el proyecto, sino que va a ser permanente, de la misma manera que el Estado le pone plata al FCM. Todo es por Ley de Presupuesto (donde) hay una norma que dice cuánto se entrega. Es en esa norma donde va a estar”, explicó el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, señala La Tercera.

El jefe comunal añadió que el Ejecutivo ofreció a las municipalidades participar en la redacción de dicha indicación, aunque advirtió que la pérdida directa de los ingresos comunales sigue sin resolverse. Respecto a su propia comuna, Bellolio evidenció una discrepancia de datos: mientras el municipio estimaba la merma en $6 mil millones, las planillas de Hacienda fijaron el impacto en $3 mil millones.

Plazos y peticiones de gradualidad

En la misma línea, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, confirmó el compromiso gubernamental de transparentar los textos de la indicación para evitar presiones políticas, además de evaluar la situación particular de las zonas más afectadas por el término de estos ingresos. Por su parte, la máxima autoridad de Quinta Normal, Karina Delfino, validó que el traspaso de los fondos del FCM se ejecutará a través del aparato estatal año a año, requiriendo el visado correspondiente en el Congreso Nacional.

Hacia el cierre de la jornada, los representantes municipales solicitaron formalmente al Ministerio de Hacienda que la aplicación de la exención de contribuciones se implemente de manera gradual y focalizada mediante porcentajes anuales, propuesta que no fue ratificada por los representantes del Ejecutivo. El ministro Quiroz reconoció deficiencias en la estrategia de comunicación de la medida y comprometió la instalación de una mesa de trabajo formal para la próxima semana, periodo donde se exhibirán datos concretos antes del vencimiento del plazo de dos semanas que resta para la presentación de indicaciones por parte del Gobierno.