Proyecto “Escucha tu corazón” suma nuevo rechazo: PDG lo califica de “inhumano” y que “carece de sentido común”

Este lunes, la presidenta subrogante del Partido de la Gente (PDG), Denisse Catalán, criticó duramente el proyecto “Escucha tu corazón”, impulsado por parlamentarios del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano.

En síntesis, la iniciativa propone que las mujeres que soliciten un aborto bajo alguna de las tres causales deban escuchar previamente el latido fetal antes de acceder al procedimiento.

En entrevista con CNN Chile, Catalán sostuvo que la propuesta desconoce la complejidad de las situaciones que enfrentan las mujeres y sus familias en este tipo de casos.

“De partida es un proyecto que carece de sentido común y de humanidad”, afirmó la dirigenta del PDG.

Asimismo, explicó que las tres causales contempladas en la legislación corresponden a escenarios especialmente difíciles, por lo que escuchar el latido fetal debe ser una decisión personal y no una obligación.

En esa línea, insistió en que “no se le puede obligar a una persona por medio de una ley”, agregando que la iniciativa estaría impulsada desde un “desconocimiento enorme”.

Al ser consultada sobre si la bancada del PDG votará en contra del proyecto en caso de avanzar en el Congreso, Catalán respondió que esa decisión corresponde a los diputados de la colectividad.

Sin embargo, indicó que el tema ya ha sido conversado al interior del partido y reiteró su postura crítica frente a la propuesta.

“Nosotros estamos en favor de las necesidades más urgentes de la gente, no en generar dolores y en generar procesos que no corresponden y que son sumamente dañinos”, concluyó.