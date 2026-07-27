“Sí hubo una gran estafa, la promesa de seguridad. Fue el anzuelo para captar votos”: Camila Vallejo reaparece con duras críticas al gobierno

A poco más de cuatro meses de haber dejado su cargo como vocera de gobierno, la exministra Camila Vallejo rompió el silencio. Su reaparición pública se concreta a través de una extensa entrevista en el podcast Animales Políticos, conducido por los periodistas Daniel Matamala y Cristóbal Bellolio.

Durante la conversación, la exautoridad realizó un crítico diagnóstico de la actual administración, abordando sin filtros el posicionamiento ideológico del Ejecutivo.

“Nos gobierna una ultraderecha, la de Milei, Trump, Bolsonaro. Hay una agenda común articulada a nivel internacional. Kast aplica varias de las recetas de la ultraderecha en el mundo, con estilos obviamente distintos. Kast tiene una forma más sobria. Pero la agenda de fondo es muy similar”, sentenció la exsecretaria de Estado.

Seguridad y agenda económica

Al ser consultada sobre el principal eje de la campaña que llevó a José Antonio Kast a La Moneda, Vallejo fue categórica: “Yo creo que sí hubo una gran estafa, la promesa de seguridad. Lo que más movilizó en el voto hacia Kast fue la promesa de que iban a bajar drásticamente los homicidios. Y lo que vimos ahí fue más bien improvisación. La promesa de seguridad fue el anzuelo para captar votos. Pero al final todo fue una improvisación y una promesa que hasta el momento no se ha cumplido”.

En la misma línea, abordó las recientes medidas económicas impulsadas por el gobierno, apuntando a un perjuicio directo hacia la ciudadanía. “Estamos hablando de que la agenda del gobierno es poner una clase sobre la otra, pero la clase más poderosa contra la clase trabajadora. Esto de que el costo lo pague la clase trabajadora para favorecer a los más ricos es el ejemplo más nítido de aquello. Con el bencinazo, los cambios en 40 horas, en indemnización por años de servicio. Hay un traspaso de los costos a la gente, y eso lo están viviendo las personas”, afirmó.

Derechos de las mujeres y cambios de gabinete

Respecto al debate valórico impulsado por sectores oficialistas, específicamente sobre la interrupción del embarazo, la exministra lanzó una dura advertencia sobre el tono de la discusión.

“El escucha su corazón es radical, escándalo. Todos nos escandalizamos. Pero después pasamos a la fase de ‘conversemos’. Se va a naturalizar, te lo aseguro, y ya corrieron el cerco. Lo que importa es el feto, no la mujer, entonces van a legitimar que en el caso de la violación, ahí sí. Lo que se esconde detrás de esta conversación no es la defensa de la vida de los niños, si no estarían defendiendo las vidas de los niños palestinos, de los niños migrantes. Lo que se esconde es un odio profundo a las mujeres y a la posibilidad de que tengan libertades y derechos. Los sectores ultraconservadores son profundamente misóginos", argumentó Vallejo.

ADN Ampliar

Este análisis lo conectó con la reciente reestructuración del gabinete ministerial, cuestionando directamente la decisión de reemplazar a autoridades femeninas.

“Encuentro muy decidor que sacan a dos mujeres y las reempazan por dos hombres además haciendo dos pegas. Es como decirle ‘tú mujer no te la pudiste con tu pega, voy a poner hombres que además van a liderar dos carteras’. Lo encontré un ninguneo muy fuerte. Además porque el vocero – ministro del Interior no hace vocerías. Yo no hubiera hecho una vocería de un lunes, me habrían hecho pebre, no solo la oposición sino también la prensa. Por esto de que supuestamente me escondía. Resulta que La Moneda actualmente no tiene vocería los lunes, y nadie dice nada, yo estoy impactada con eso”, reflexionó.

Finalmente, frente a las especulaciones sobre su futuro en la política institucional, la exvocera cerró la puerta a una candidatura legislativa: “Yo decidí hace rato no volver al Parlamento. Tampoco como senadora. Está muy intoxicado el debate ahí”.