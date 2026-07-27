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“Sé que estoy en todas partes...”: Naya Fácil ofreció una insólita disculpa por polémico video a exceso de velocidad

La creadora de contenidos utilizó su cuenta de Instagram para referirse a lo ocurrido con su Cybertruck.

Nicolás Lara Córdova

“Sé que estoy en todas partes...”: Naya Fácil ofreció una insólita disculpa por polémico video a exceso de velocidad

Este lunes, Naya Fácil utilizó su cuenta de Instagram para romper el silencio luego de la viralización de su polémico video, en el que se le ve conduciendo a 211 km/h por una autopista de Santiago a bordo de su Tesla Cybertruck.

La creadora de contenido, tras mostrar su estadía en un spa del sector de Pirque, compartió una serie de historias en las que ofreció una disculpa pública por lo sucedido. En ellas, argumentó que “no le tomó el peso a ese tipo de acto” y explicó que solo quería probar el “modo rápido” que ofrece su vehículo.

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“Primero que todo, quiero, bueno, disculparme por mi acto irresponsable, porque fue una total irresponsabilidad. Fue una tontería que hice por sacar un modo rápido que tenía mi auto, pero claro, uno a veces no le toma el peso en el momento a este tipo de actos que, claro, quizás pude haber llevado a alguien más a alguna situación más grave”, comenzó.

“Estoy súper arrepentida de haber cometido este acto irresponsable. Les pido disculpas a mis facilines. Sé que soy una persona influenciadora en redes sociales, que también soy una figura pública, y es un acto que no voy a volver a hacer. Como dije, afortunadamente no pasó algo más grave. Voy a asumir todas las consecuencias”, agregó.

Naya Fácil, además, comentó que quiso probar el “modo rápido” que ofrece el Tesla Cybertruck y reconoció que cometió un acto imprudente al hacerlo.

“Estoy dispuesta a colaborar en todo lo que venga. Estoy súper arrepentida, pero bueno, ¿qué se puede hacer si ya lo hice? El video está en todas partes y no puedo hacer nada más, por el momento, que colaborar, asumir y pedir las disculpas”, cerró.

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