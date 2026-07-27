Polémica en Purranque por retiro de casas para perros comunitarios: municipio defiende la medida ante alza de mordeduras

Polémica ha generado la decisión de la Municipalidad de Purranque, en la región de Los Lagos, de retirar casas para perros comunitarios, bajo el argumento de que han aumentado los ataques de perros a personas.

Frente a esta medida, organizaciones animalistas manifestaron su rechazo y llamaron a impulsar soluciones que permitan resguardar tanto la seguridad de los vecinos como el bienestar de los animales.

Ante los cuestionamientos, la alcaldesa Alicia Villar aclaró que no existe una instrucción para retirar de manera masiva las casas destinadas a perros comunitarios, sino que se trata de una medida focalizada.

Aumento de mordeduras

“Cuando se habla de retiro de casas de perrito, nadie envió a retirar casas de perrito. Lo que se está haciendo es ordenar la comuna en relación a situaciones muy complejas que están ocurriendo”, dijo la jefa comunal a través de un video difundido en redes sociales.

Villar explicó que la decisión responde al aumento de personas mordidas por perros durante este año. Según detalló, hasta la fecha se han registrado 83 casos, cifra superior a la del mismo período de 2025.

“El año pasado, por ejemplo, se colocaron 235 vacunas de profilaxis contra la rabia por mordedura de perro. Este año, en el primer semestre, llevamos 317 ″, agregó.

Municipio defiende intervención focalizada

En ese contexto, la alcaldesa explicó que el municipio identificó “puntos críticos” donde existían casas para perros instaladas en bienes nacionales de uso público y en los que no había personas responsables de los animales.

Imagen referencial / Juan Gonzalez Ampliar

“Al no haber un responsable y al estar en un bien de uso público, nosotros tenemos que sacarlas , porque hay un riesgo para las personas”, sostuvo.

Finalmente, anunció la contratación de un médico veterinario para que los apoye en este proceso, y adelantó que el municipio busca postular a la creación de una veterinaria municipal.