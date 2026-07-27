Frutas de Chile revela tres productos claves que lograron quedar fuera del alza de aranceles de Estados Unidos / Javier Zayas Photography

El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, participó en una reunión estratégica liderada por el canciller Francisco Pérez Mackenna. El encuentro, que convocó a los principales representantes de los gremios exportadores del país, tuvo como propósito analizar el estado de las negociaciones bilaterales tras la reciente resolución del USTR (Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos), entidad que estableció un arancel del 12,5% para las exportaciones chilenas.

Durante la instancia, Marambio realizó un balance de las gestiones gubernamentales y destacó los primeros logros obtenidos en medio de este complejo panorama comercial. Según precisó el dirigente, las negociaciones han permitido mantener la exclusión de la palta, los kiwis y las naranjas de la nueva imposición arancelaria.

“Enfrentamos un escenario forzado por los aranceles”, reconoció el titular del gremio. Sin embargo, enfatizó que “como país hemos logrado mantener la exclusión (...) y seguimos aportando antecedentes técnicos a las negociaciones que está llevando adelante el gobierno de muy buena manera”.

El impacto de la fruta chilena en la economía estadounidense

Con el objetivo de ampliar el número de productos exceptuados de esta medida, Frutas de Chile presentó sólidos argumentos comerciales basados en la relevancia del sector para la propia economía norteamericana. Entre los datos expuestos, destacan:

Generación de empleo: La exportación de fruta fresca nacional genera más de 19.000 puestos de trabajo por temporada en Estados Unidos.

La exportación de fruta fresca nacional genera más de 19.000 puestos de trabajo por temporada en Estados Unidos. Foco territorial: Este impacto laboral se concentra principalmente en la costa este de ese país.

Este impacto laboral se concentra principalmente en la costa este de ese país. Aporte al PIB: La actividad contribuye con cerca de 4.000 millones de dólares al Producto Interno Bruto estadounidense en cada temporada agrícola.

Basándose en estas cifras y en la “complementariedad que ofrece la fruta fresca chilena frente a la producción local estadounidense”, Marambio aseguró que continuarán trabajando intensamente en la vía diplomática y comercial para eximir a más productos del gravamen.

Finalmente, el presidente de la entidad reafirmó la plena disposición del gremio para seguir colaborando con la Cancillería, el Ministerio de Agricultura y todos los organismos competentes para lograr una revisión favorable de la medida.