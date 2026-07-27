;

Ministro Alvarado se abre a reunirse con la oposición por compensaciones a municipios ante efectos de la megarreforma

El biministro aseguró que evaluará la solicitud de reunión una vez que sea formalizada y llamó al sector a ejercer una oposición “constructiva”.

Cristóbal Álvarez

Claudio Alvarado

Claudio Alvarado / Oscar Guerra

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, manifestó su disposición a recibir a representantes de la oposición, quienes buscan presentar al Ejecutivo los planteamientos de los alcaldes del sector.

El secretario de Estado explicó que el encuentro podrá concretarse una vez que la solicitud sea formalizada, destacando que siempre ha privilegiado “el buen diálogo, la conversación, el intercambio de ideas y de puntos de vista”.

“Si formalizan esta reunión, indudablemente lo vamos a considerar y buscaremos el momento en el cual encontrarnos y juntarnos”, sostuvo Alvarado.

En paralelo, el biministro llamó a mantener una oposición constructiva durante el periodo restante del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

“El país clama y reclama para que en todo gobierno existan oposiciones constructivas que aporten al ejercicio legislativo y que vayan a buscar soluciones a los problemas que tiene la ciudadanía”, señaló.

Finalmente, pese a reconocer que no fue posible alcanzar un acuerdo en torno al proyecto de reconstrucción, Alvarado expresó su expectativa de que exista una mayor colaboración en futuras discusiones legislativas.

“Ya vendrán otras iniciativas en las cuales, ojalá, la participación de todos colabore en la construcción de esas iniciativas legales”, concluyó.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad