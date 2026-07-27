Ministro Alvarado se abre a reunirse con la oposición por compensaciones a municipios ante efectos de la megarreforma

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, manifestó su disposición a recibir a representantes de la oposición, quienes buscan presentar al Ejecutivo los planteamientos de los alcaldes del sector.

El secretario de Estado explicó que el encuentro podrá concretarse una vez que la solicitud sea formalizada, destacando que siempre ha privilegiado “el buen diálogo, la conversación, el intercambio de ideas y de puntos de vista”.

“Si formalizan esta reunión, indudablemente lo vamos a considerar y buscaremos el momento en el cual encontrarnos y juntarnos”, sostuvo Alvarado.

En paralelo, el biministro llamó a mantener una oposición constructiva durante el periodo restante del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

“El país clama y reclama para que en todo gobierno existan oposiciones constructivas que aporten al ejercicio legislativo y que vayan a buscar soluciones a los problemas que tiene la ciudadanía”, señaló.

Finalmente, pese a reconocer que no fue posible alcanzar un acuerdo en torno al proyecto de reconstrucción, Alvarado expresó su expectativa de que exista una mayor colaboración en futuras discusiones legislativas.

“Ya vendrán otras iniciativas en las cuales, ojalá, la participación de todos colabore en la construcción de esas iniciativas legales”, concluyó.