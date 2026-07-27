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¿No puedes escuchar música?: el masivo error de Spotify que afecta a millones a nivel mundial

La plataforma de streaming de música está presentando intermitencias en sus versiones para celulares y PC.

Nicolás Lara Córdova

¿No puedes escuchar música?: el masivo error de Spotify que afecta a millones a nivel mundial

¿No puedes escuchar música?: el masivo error de Spotify que afecta a millones a nivel mundial / Daniel Sambraus

Durante la tarde de este lunes, diversos usuarios comenzaron a reportar la caída masiva de Spotify en algunas regiones del mundo, incluido Chile.

De acuerdo al sitio DownDetector, los reportes sobre la caída de tanto la aplicación en PC como en celulares comenzaron cerca de las 14:12 horas.

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Según información entregada por los usuarios, tanto la aplicación como el reproductor web de Spotify permiten ingresar con normalidad, pero no cargan su interfaz ni las canciones.

Spotify utilizó su cuenta de X para indicar que está al tanto de algunos problemas con su aplicación y que está revisando el caso.

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