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Emergencia en Metro de Santiago deja a tres funcionarios con afectación respiratoria tras incendio en vagón

Dos vigilantes y una aseadora presentaron molestias respiratorias leves luego del siniestro en la estación Santa Isabel. No hubo pasajeros lesionados.

Martín Neut

Incendio afecta Metro en estación Santa Isabel

Incendio afecta Metro en estación Santa Isabel / VICTOR HUENANTE GALAZ

Un procedimiento de emergencia obligó a evacuar durante la tarde de este lunes la estación Santa Isabel de la Línea 5 del Metro de Santiago, luego de que se registrara humo y fuego en uno de los vagones de un tren detenido en el lugar.

La gerenta de Operaciones y Servicios de Metro, Pamela Barros, explicó que la emergencia comenzó cuando el conductor detectó humo bajo uno de los coches. “El conductor al cierre de puertas ve humo debajo de un coche, y él activa el protocolo de evacuación de la estación”, señaló.

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Según detalló, mientras se desarrollaba la evacuación, el tren comenzó a presentar fuego, por lo que se activaron los protocolos de seguridad y se solicitó apoyo de Bomberos. “En la medida que estábamos evacuando, se produce el fuego, ante lo cual nosotros activamos todos nuestros protocolos de seguridad”, afirmó.

Barros indicó que no hubo pasajeros lesionados, aunque tres trabajadores resultaron con problemas respiratorios leves producto del humo. “Tenemos a tres trabajadores, que son dos vigilantes y una aseadora, que presentaron problemas respiratorios, pero leves, los cuales fueron atendidos en primera instancia por el paramédico”, explicó.

La ejecutiva agregó que las causas del incidente serán investigadas por los equipos técnicos de Metro para determinar si el origen estuvo relacionado con el tren o con algún elemento en la vía. “Las causas las tenemos que determinar, si fue algún elemento en la vía o si fue algún tema de tren”, sostuvo.

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