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Prisión preventiva para imputado por “casa de cautiverio” de Quinta Normal: indagan eventual vínculo con el Tren de Aragua

El detenido fue formalizado por secuestro con homicidio e inhumación ilegal tras el hallazgo de los restos de un adolescente venezolano desaparecido en 2024.

Nelson Quiroz

Aline Bergen

Prisión preventiva para imputado por la “casa de cautiverio” de Quinta Normal: investigan eventual vínculo con facción del Tren de Aragua

Prisión preventiva para imputado por la “casa de cautiverio” de Quinta Normal: investigan eventual vínculo con facción del Tren de Aragua

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En prisión preventiva quedó el único imputado por el caso de la denominada “casa de cautiverio” descubierta en Quinta Normal, inmueble donde fueron encontrados los restos de un adolescente venezolano que permanecía desaparecido desde diciembre de 2024.

La indagatoria comenzó tras una denuncia por presunta desgracia presentada por la madre de la víctima. A partir de diligencias realizadas por la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI), los equipos lograron establecer la ubicación del inmueble donde fueron hallados los restos del joven.

Durante la formalización, el fiscal Eduardo Arrieta informó que el detenido fue imputado por los delitos de secuestro con homicidio e inhumación ilegal, en calidad de encubridor. Según explicó, las diligencias permitieron vincular al imputado con el domicilio donde se encontraba oculto el cuerpo.

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El Ministerio Público también investiga si el sujeto mantiene vínculos con Los Mapaches, una facción que, según las pesquisas, operaría bajo la estructura del Tren de Aragua. Sin embargo, esa arista continúa en desarrollo y aún no ha sido acreditada judicialmente.

Consultada sobre este fenómeno, la periodista e investigadora Ronna Rísquez señaló que el debilitamiento del Tren de Aragua en distintos países habría favorecido la aparición de células más pequeñas que operan con otras denominaciones para mantener actividades criminales y, eventualmente, evitar una mayor persecución penal.

Durante los próximos 100 días, la Fiscalía y la PDI buscarán esclarecer la participación del imputado, determinar si existen más involucrados en el secuestro y homicidio del adolescente, y establecer si la organización criminal investigada tuvo participación en el crimen.

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