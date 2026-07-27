Rodeo, “ropa linda” y BTS: las polémicas que ponen en entredicho la gestión de Natalia Ducó como ministra del Deporte

La gestión de Natalia Ducó al frente del Ministerio del Deporte ha estado marcada por una serie de controversias y cuestionamientos desde que asumió el cargo en enero de 2026, escenario que hoy tiene a la exatleta olímpica bajo presión y con su continuidad en el gabinete en entredicho.

La exdeportista del Team Chile quedó posicionada como la ministra peor evaluada del gabinete del Presidente José Antonio Kast en la última encuesta Plaza Pública Cadem, reflejo de una gestión que no ha conseguido dejar atrás una larga cadena de polémicas.

Duco registró un 60% de desaprobación, el peor índice entre todos los ministros. Una cifra que llega tras meses complejos para la ministra del Deporte, marcados por distintos episodios que han ido las críticas sobre su administración.

Las primeras controversias: rodeo y Copachi

El rodeo fue uno de los primeros episodios que puso bajo la lupa la gestión de Natalia Ducó. La controversia se originó cuando la ministra del Deporte asistió al 77° Campeonato Nacional de Rodeo en Rancagua junto al presidente José Antonio Kast.

En la instancia, propuso un plan de desarrollo conjunto para esta disciplina, aunque el anuncio generó duras críticas de otros deportistas y activistas, quienes cuestionaron el respaldo al rodeo por denuncias de maltrato animal.

A esto se sumó la polémica con el Comité Paralímpico de Chile (Copachi), cuando la exdeportista declaró que la prioridad de su gestión sería entregar “ropa linda” a los deportistas, generando un fuerte rechazo nacional.

Aunque luego ofreció disculpas y aclaró que respondía a una solicitud presupuestaria específica del Team ParaChile sobre indumentaria técnica, la frase fue ampliamente criticada por ignorar las urgencias financieras del alto rendimiento.

La incorporación del fútbol a la misión Odesur

Otro episodio que generó reparos en torno a la gestión de Natalia Ducó fue la decisión de incorporar a las selecciones de fútbol dentro de la planificación de los Juegos Odesur 2026. La medida habría provocado diferencias con el Comité Olímpico de Chile (COCH), debido a que su inclusión implicaba ajustes presupuestarios que amenazaban con dejar fuera a otro deporte colectivo oficial como el waterpolo.

La polémica por BTS y DG Medios en el Estadio Nacional

Uno de los conflictos que más exposición tuvo fue el relacionado con el concierto de BTS organizado por DG Medios en el Estadio Nacional.

La controversia comenzó luego de que el Instituto Nacional de Deportes (IND) no autorizara inicialmente el uso del recinto para las tres presentaciones del grupo surcoreano, debido a informes técnicos relacionados con el cuidado y la conservación del estadio. Pese a esto, la productora ya había iniciado la venta anticipada de entradas, situación que generó cuestionamientos desde el Ministerio del Deporte.

Ante la presión de los fanáticos, la ministra Ducó aseguró que era “imposible cancelar algo que nunca fue confirmado” y apuntó contra DG Medios por comercializar tickets sin contar con la aprobación oficial del Estado. Sus declaraciones provocaron molestia entre el fandom ARMY, que realizó manifestaciones para exigir explicaciones y la concreción del evento.

Finalmente, tras nuevas reuniones y una propuesta técnica ajustada por parte de la productora, el Gobierno autorizó la realización de los conciertos de BTS para el 14, 16 y 17 de octubre de 2026.

Sin embargo, la polémica dejó consecuencias al interior del Ministerio del Deporte, incluyendo la solicitud de renuncia de la directora nacional subrogante del IND, Lorena Castillo.

Diferencias por el Club de Tenis y atribuciones del IND

Otro punto de conflicto surgió por el Club de Tenis del Estadio Nacional, donde se cuestionó la participación de la ministra en decisiones que correspondían al IND y a la Subsecretaría del Deporte.

Desde sectores críticos a su gestión acusaron que Ducó habría intervenido en materias propias de otros organismos, generando tensiones con autoridades del área.

Cruces con federaciones deportivas

La relación con algunas federaciones también ha estado marcada por episodios de tensión. Uno de ellos corresponde a una reunión con dirigentes del rugby, instancia en la que representantes de la disciplina acusan que la ministra habría increpado a miembros de la federación en duros términos, en presencia de autoridades de la Municipalidad de La Reina.

Además, distintos actores han cuestionado el tono utilizado por la exlanzadora de bala en algunas reuniones de trabajo, apuntando a episodios de tensión y enfrentamientos verbales.

Reclamos por sus visitas al CAR

Otro episodio que ha generado comentarios internos apunta a sus visitas reiteradas al comedor de la residencia del Centro de Alto Rendimiento (CAR), situación que, según algunos deportistas, habría generado incomodidad entre quienes utilizan diariamente esas instalaciones.

Denuncia ante Contraloría

A esta serie de cuestionamientos se suma una denuncia ingresada a Contraloría por un presunto uso irregular de vehículos fiscales, situación que deberá ser revisada por el organismo contralor.

Con estos antecedentes, la gestión de Natalia Ducó atraviesa uno de sus momentos más críticos desde su llegada al Ministerio del Deporte, con cuestionamientos que abarcan desde la relación con federaciones hasta diferencias institucionales dentro del sistema deportivo nacional.