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“Después de medio siglo, es difícil considerar esto como justicia”: Fundación Víctor Jara reacciona a la captura del coronel (r) Nelson Haase

La organización valoró el operativo de la PDI contra el excoronel condenado por el crimen del cantautor, pero cuestionó la tardanza del proceso.

Martín Neut

“Después de medio siglo, es difícil considerar esto como justicia”: Fundación Víctor Jara reacciona a la captura del coronel (r) Nelson Haase

La Fundación Víctor Jara reaccionó a la detención del coronel en retiro Nelson Haase Mazzei, condenado por los secuestros y homicidios calificados del cantautor Víctor Jara y del exdirector nacional de Prisiones Littré Quiroga, valorando el operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), pero cuestionando la demora en su captura.

A través de un comunicado firmado por Amanda Jara Turner, hija del artista, la fundación señaló que Haase Mazzei, quien permanecía prófugo desde 2023, “fue encontrado y encarcelado”. “Una noticia que valoramos”, indicaron desde la organización.

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No obstante, remarcaron que el cumplimiento de la condena llega décadas después de los crímenes. “Después de medio siglo del asesinato de Víctor Jara y Littré Quiroga, es difícil considerar esto como justicia”, expresaron.

Haase Mazzei fue detenido este sábado por la PDI y la ministra en visita para causas de derechos humanos, Paola Plaza, ordenó su ingreso inmediato a prisión.

Deberá cumplir 25 años de presidio

El exuniformado deberá cumplir penas de 15 años y un día por los homicidios calificados y 10 años y un día por los secuestros calificados.

Desde la Fundación Víctor Jara también hicieron un llamado a continuar con la búsqueda de otros condenados por crímenes de lesa humanidad que aún permanecen prófugos.

“Con esta misma diligencia, esperamos que la Policía de Investigaciones logre encontrar a todos los fugados por crímenes de lesa humanidad”, señalaron.

Víctor Jara fue detenido tras el golpe de Estado de 1973 y trasladado al Estadio Chile, donde fue torturado y asesinado. Littré Quiroga también fue llevado a ese recinto, donde sufrió torturas antes de ser encontrado muerto junto al cantautor y otras víctimas.

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