Carabineros rescatan a cóndor herido en Ruta Los Libertadores: ave quedó bajo cuidado del SAG

Este lunes, un cóndor herido fue rescatado por personal de Carabineros de la Subcomisaría Los Libertadores, luego de ser hallado a un costado del kilómetro 76 de la Ruta Internacional 60-CH, en la Región de Valparaíso.

El procedimiento se inició tras una alerta que daba cuenta de la presencia del ave en las cercanías de la carretera. Al llegar al lugar, los funcionarios constataron que el cóndor presentaba lesiones y realizaron maniobras para resguardar su seguridad.

Posteriormente, Carabineros coordinó el procedimiento con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), organismo que quedó a cargo del ejemplar para realizar una evaluación veterinaria y determinar la gravedad de sus heridas.

El teniente Juan San Martín, de la Subcomisaría Los Libertadores, destacó que “como Carabineros de Chile reafirmamos nuestro compromiso no solo con la ciudadanía, sino que también con la flora y fauna de nuestro país”.

Con la entrega del ave al SAG, se activaron los protocolos correspondientes para definir el tratamiento que requerirá el cóndor y las medidas necesarias para favorecer su recuperación.