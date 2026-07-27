Gobierno advierte probable alza de las bencinas esta semana: “Nos duele y nos preocupa”

El Gobierno anticipó que durante esta semana podría registrarse una nueva alza en el precio de los combustibles en Chile.

El anuncio ocurre luego de que el barril de petróleo superara los US$100, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente y nuevos daños reportados en refinerías.

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, aseguró que el Ejecutivo conoce el impacto que una variación de este tipo puede generar en el presupuesto de los hogares.

“Como Gobierno estamos plenamente conscientes de lo que significa para la ciudadanía una eventual alza en el precio de los combustibles”, afirmó.

Alvarado reconoció que un incremento en las bencinas y otros derivados afecta directamente a las personas, tanto por el gasto en transporte como por sus posibles consecuencias sobre otros precios. “Siempre afectar a las personas, en este caso con un alza de precios, nos duele y nos preocupa”, sostuvo.

El biministro recalcó que el eventual incremento no responde a una decisión discrecional de La Moneda. “Está dentro de las reglas del juego establecidas en la legislación y no es un capricho del Gobierno”, enfatizó.

La magnitud definitiva de la variación dependerá de la fórmula de cálculo vigente y del comportamiento de los mercados internacionales. Un eventual aumento volvería a presionar el gasto mensual de automovilistas, transportistas y familias que utilizan combustibles para calefacción o desplazamientos cotidianos.