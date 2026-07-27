;

Gobierno advierte probable alza de las bencinas esta semana: “Nos duele y nos preocupa”

La Moneda advirtió que el aumento es “altamente probable” tras el fuerte avance del petróleo internacional.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El Gobierno anticipó que durante esta semana podría registrarse una nueva alza en el precio de los combustibles en Chile.

El anuncio ocurre luego de que el barril de petróleo superara los US$100, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente y nuevos daños reportados en refinerías.

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, aseguró que el Ejecutivo conoce el impacto que una variación de este tipo puede generar en el presupuesto de los hogares.

Revisa también:

ADN

“Como Gobierno estamos plenamente conscientes de lo que significa para la ciudadanía una eventual alza en el precio de los combustibles”, afirmó.

Alvarado reconoció que un incremento en las bencinas y otros derivados afecta directamente a las personas, tanto por el gasto en transporte como por sus posibles consecuencias sobre otros precios. “Siempre afectar a las personas, en este caso con un alza de precios, nos duele y nos preocupa”, sostuvo.

El biministro recalcó que el eventual incremento no responde a una decisión discrecional de La Moneda. “Está dentro de las reglas del juego establecidas en la legislación y no es un capricho del Gobierno”, enfatizó.

La magnitud definitiva de la variación dependerá de la fórmula de cálculo vigente y del comportamiento de los mercados internacionales. Un eventual aumento volvería a presionar el gasto mensual de automovilistas, transportistas y familias que utilizan combustibles para calefacción o desplazamientos cotidianos.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad