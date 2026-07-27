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“Creo que ya tengo lo que buscaba”: Naya Fácil remece a sus ‘facilines’ y sugiere una drástica decisión para su futuro

“Lo he pensado bastante”, reconoció la creadora de contenidos durante el último episodio de “Primer Plano”.

Sebastián Escares

“Creo que ya tengo lo que buscaba”: Naya Fácil remece a sus ‘facilines’ y sugiere una drástica decisión para su futuro

Las últimas semanas el nombre de Naya Fácil ha resonado en distintos espacios de la farándula y el espectáculo nacional. Esto, luego de que la influencer diera a conocer su nueva adquisición: la compra de un penthouse de tres pisos en Las Condes.

Desde entonces, la creadora de contenidos ha sido el blanco de diversos cuestionamientos con cada acción que realiza y registra en sus redes sociales.

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En ese contexto, durante el último episodio de Primer Plano, le preguntaron directamente Naya Fácil si es que era cierto que estaba pensando en dejar sus redes sociales.

Sobre la posibilidad de dejar para siempre sus plataformas, la influencer respondió: “Lo he pensado bastante. Creo que ya tengo lo que buscaba. Me daría mucha pena en algún momento ya quizás desinstalar mis redes sociales porque tengo una linda comunidad que son mis facilines, que disfrutan ver mi día a día”.

“Pero también me colapsa, porque todo lo critican, lo tengo claro desde que tengo redes sociales, pero fui a ayudar al norte, critican mis ayudas, buscan la manera de criticarme”, continuó.

Respecto a este último punto, la creadora de contenidos reconoció que “la verdad a veces me supera. También, soy persona, tengo mis emociones, a veces a flor de piel, estos comentarios me llegan más fuerte”.

“Pero después pienso y digo ‘pucha, es mi trabajo también’. Entonces lo veo por ese lado y estoy ahí en una balanza, pero si llegara a tomar esa decisión algún día, sería una decisión bastante difícil porque también le tengo cariño a mi comunidad que son mis facilines que me han seguido desde más abajo hasta donde estoy hoy día”, concluyó Naya Fácil.

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