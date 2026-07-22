Lluvia en Santiago: ¿Cuándo vuelven las precipitaciones y hasta qué día se extenderá el nuevo sistema frontal? / VICTOR HUENANTE GALAZ

La lluvia en Santiago volverá a aparecer esta semana, luego de una breve pausa que se experimentará este miércoles 22 de julio.

Según el pronóstico del tiempo para la zona central de Chile, actualmente está avanzando un frente frío que provocará inestabilidad.

Cuándo empiezan las nuevas lluvias en Santiago

Las nuevas precipitaciones comenzarían durante la tarde del jueves 23 de julio. Según el reporte meteorológico, los acumulados en la capital podrían rondar los 10 milímetros, aunque los montos pueden variar según el sector.

El viernes 24 se espera otra pausa más clara, solo con nubosidad parcial en gran parte de la Región Metropolitana.

Eso sí, existe un dato importante: el pronóstico muestra probabilidad de nuevas precipitaciones durante la mañana del sábado 25 y también el domingo 26.

Estos dos últimos eventos meteorológicos serían más acotados y no necesariamente continuos durante todo el día.

Según el reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las temperaturas se mantendrán bajas, con una mínima de 8 °C y una máxima de 12 °C para este miércoles.

De hecho, las mañanas frías continuarán siendo la tónica durante el resto de la semana y no se superarán los 16 °C en los termómetros.

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