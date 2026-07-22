;

Lluvia en Santiago: ¿Cuándo vuelven las precipitaciones y hasta qué día se extenderá el nuevo sistema frontal?

Un frente frío dejará caída de agua en la Región Metropolitana durante esta semana. Revisa aquí el pronóstico del tiempo.

Javier Méndez

Lluvia en Santiago: ¿Cuándo vuelven las precipitaciones y hasta qué día se extenderá el nuevo sistema frontal?

Lluvia en Santiago: ¿Cuándo vuelven las precipitaciones y hasta qué día se extenderá el nuevo sistema frontal? / VICTOR HUENANTE GALAZ

La lluvia en Santiago volverá a aparecer esta semana, luego de una breve pausa que se experimentará este miércoles 22 de julio.

Según el pronóstico del tiempo para la zona central de Chile, actualmente está avanzando un frente frío que provocará inestabilidad.

Cuándo empiezan las nuevas lluvias en Santiago

Las nuevas precipitaciones comenzarían durante la tarde del jueves 23 de julio. Según el reporte meteorológico, los acumulados en la capital podrían rondar los 10 milímetros, aunque los montos pueden variar según el sector.

El viernes 24 se espera otra pausa más clara, solo con nubosidad parcial en gran parte de la Región Metropolitana.

Revisa también:

ADN

Eso sí, existe un dato importante: el pronóstico muestra probabilidad de nuevas precipitaciones durante la mañana del sábado 25 y también el domingo 26.

Estos dos últimos eventos meteorológicos serían más acotados y no necesariamente continuos durante todo el día.

Según el reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las temperaturas se mantendrán bajas, con una mínima de 8 °C y una máxima de 12 °C para este miércoles.

De hecho, las mañanas frías continuarán siendo la tónica durante el resto de la semana y no se superarán los 16 °C en los termómetros.

El tiempo en Santiago

ADN

Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad