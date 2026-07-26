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Temblor se percibe en la zona norte de Chile hoy domingo: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

El movimiento telúrico se percibió durante la noche de este 26 de julio.

Nelson Quiroz

Sismos - Sismología - Temblores

Sismos - Sismología - Temblores / leolintang

Un sismo se registro durante la mañana de este domingo 26 de julio en territorio nacional, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

De acuerdo a información oficial, el movimiento ocurrió a las 09:36 horas y tuvo una profundidad de 253 kilómetros.

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En esa línea, según indicó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el evento alcanzó una magnitud de 4,3 MLv y fue localizado en una zona del norte del país.

En concreto, el hipocentro del sismo se ubicó a 62 kilómetros al este de Socaire, en la Región de Antofagasta, con coordenadas de latitud -23,68 y longitud -67,29.

El organismo sismológico precisó que los informes de intensidad solo son elaborados para aquellos movimientos que son reportados como percibidos por la población.

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