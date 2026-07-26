Temblor se percibe en la zona norte de Chile hoy domingo: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Un sismo se registro durante la mañana de este domingo 26 de julio en territorio nacional, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

De acuerdo a información oficial, el movimiento ocurrió a las 09:36 horas y tuvo una profundidad de 253 kilómetros.

En esa línea, según indicó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el evento alcanzó una magnitud de 4,3 MLv y fue localizado en una zona del norte del país.

En concreto, el hipocentro del sismo se ubicó a 62 kilómetros al este de Socaire, en la Región de Antofagasta, con coordenadas de latitud -23,68 y longitud -67,29.

El organismo sismológico precisó que los informes de intensidad solo son elaborados para aquellos movimientos que son reportados como percibidos por la población.