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“Lo único que les puedo decir es que les tocará soportar”: ex chica reality responde al odio recibido tras ser confirmada en “Fiebre de Canto”

La ex Gran Hermano Chile conversó con FMDOS sobre los mensajes que ha recibido tras ser anunciada en el nuevo programa de Chilevisión.

Nicolás Lara Córdova

“Lo único que les puedo decir es que les tocará soportar”: ex chica reality responde al odio recibido tras ser confirmada en “Fiebre de Canto”

Durante la semana recién pasada, Chilevisión dio a conocer a varios de los participantes que tendrá su nuevo programa de espectáculos, Fiebre de Canto, desatando una ola de críticas contra una de las concursantes.

Alessia Traverso conversó con FMDOS, donde reconoció haber leído los comentarios que surgieron en redes sociales a raíz de su participación en el programa de talentos y reveló cómo enfrenta las críticas.

“Sí vi, leí los comentarios. Los veo más que nada porque me preocupo mucho de responder los comentarios buenos”, dijo.

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“Agradezco mucho el cariño de la gente, y había hartos comentarios, así que ahí estoy tratando de responder todo. Y, obviamente, uno ve los malos, pero nada, todo bien”, comentó.

Sobre su motivación para participar en este programa, Traverso explicó que, luego de atravesar momentos difíciles, hoy enfrenta los comentarios en redes sociales con una perspectiva distinta.

“La verdad es que ahora los tomo más como una motivación, extrañamente. Mucho tiempo lo pasé tan mal y ahora los leo y algunos hasta me dan risa”, indicó.

“Antes me creía cantante, pero ahora soy cantante y no puedo entrar. Entonces, al final, uno no tiene que tomarse personales esos comentarios”, agregó.

Finalmente, Alessia Traverso aseguró que ya no permite que las críticas afecten su confianza y que prefiere concentrarse en quienes sí apoyan su carrera.

“No me los tomo personal. Creo que uno tiene que aprender que, al final, hablan mucho más de la persona que los manda que de la que los recibe. Y nada, todo bien. Lo único que les puedo decir es que les tocará soportar”, cerró.

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