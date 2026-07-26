VIDEO. Debut goleador: El espectacular doblete de Juan Carlos Gaete en el fútbol de Costa Rica
El ex delantero de Colo Colo brilló en su primer partido oficial en el fútbol centroamericano.
Juan Carlos Gaete, ex Cobresal y Colo Colo en el fútbol chileno, se hizo presente el minuto 30 y 47 para ayudar a la victoria del CS Cartaginés por 3-1 sobre el Inter San Carlos en la primera fecha de la Liga Costarricense de Fútbol.
Los goles de Juan Carlos Gaete
Seguir en Google
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.