Gobierno abre la puerta al regreso del exsubsecretario de Hacienda si la contramuestra descarta consumo de drogas

El Gobierno abrió la puerta a un eventual regreso del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, luego de que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, afirmara que podría ser convocado nuevamente al Ejecutivo si la contramuestra del examen de drogas descarta el resultado positivo que motivó su salida.

Rodríguez dejó el cargo el pasado jueves tras arrojar positivo en un test de drogas, siendo reemplazado de forma subrogante por Tomás Bunster. Sin embargo, el exsubsecretario ha insistido en que no consume sustancias y que el resultado correspondería a un error, argumento que también fue respaldado por García Ruminot.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, el ministro sostuvo que Rodríguez “es una persona muy querida, que cuenta con un enorme reconocimiento" y aseguró que el exsubsecretario le manifestó “con mucha convicción y seguridad” que “yo no soy consumidor de drogas, aquí hay un error en la última muestra".

La autoridad recordó además que el examen realizado en abril había dado negativo y planteó que, si se confirma un falso positivo, “hay que por supuesto hacer justicia”. En esa línea, afirmó que “si la contramuestra es negativa, lo más probable es que él va a ser llamado de nuevo al Gobierno”.

No obstante, García Ruminot evitó comprometer que Rodríguez retome la Subsecretaría de Hacienda. “No podría yo señalar que va a volver a su mismo cargo, pero demostrándose que efectivamente él no es consumidor, la idea es que sea convocado al Gobierno", concluyó.