;

Gobierno abre la puerta al regreso del exsubsecretario de Hacienda si la contramuestra descarta consumo de drogas

El ministro José García Ruminot afirmó que, si se confirma un falso positivo, la intención es volver a convocarlo al Ejecutivo, aunque no necesariamente al mismo cargo.

Martín Neut

García Ruminot - Juan Pablo Gonzalez

García Ruminot - Juan Pablo Gonzalez

El Gobierno abrió la puerta a un eventual regreso del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, luego de que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, afirmara que podría ser convocado nuevamente al Ejecutivo si la contramuestra del examen de drogas descarta el resultado positivo que motivó su salida.

Rodríguez dejó el cargo el pasado jueves tras arrojar positivo en un test de drogas, siendo reemplazado de forma subrogante por Tomás Bunster. Sin embargo, el exsubsecretario ha insistido en que no consume sustancias y que el resultado correspondería a un error, argumento que también fue respaldado por García Ruminot.

Revisa también:

ADN

En conversación con Mesa Central de Canal 13, el ministro sostuvo que Rodríguez “es una persona muy querida, que cuenta con un enorme reconocimiento" y aseguró que el exsubsecretario le manifestó “con mucha convicción y seguridad” que “yo no soy consumidor de drogas, aquí hay un error en la última muestra".

La autoridad recordó además que el examen realizado en abril había dado negativo y planteó que, si se confirma un falso positivo, “hay que por supuesto hacer justicia”. En esa línea, afirmó que “si la contramuestra es negativa, lo más probable es que él va a ser llamado de nuevo al Gobierno”.

No obstante, García Ruminot evitó comprometer que Rodríguez retome la Subsecretaría de Hacienda. “No podría yo señalar que va a volver a su mismo cargo, pero demostrándose que efectivamente él no es consumidor, la idea es que sea convocado al Gobierno", concluyó.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad