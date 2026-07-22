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Ministro García Ruminot cuestiona a Mara Sedini tras críticas al Gobierno: “No es una buena idea”

El ministro Segpres respondió a las declaraciones de la exvocera y recordó que las autoridades permanecen en sus cargos mientras mantengan la confianza presidencial.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, cuestionó las declaraciones realizadas por la exvocera Mara Sedini contra funcionarios del Gobierno, luego de que la exautoridad acusara presiones internas y asegurara que no pudo actuar con autenticidad durante su paso por La Moneda.

Consultado sobre la controversia, el secretario de Estado recalcó en conversación con Radio Infinita que quienes aceptan integrar un gabinete conocen la naturaleza de sus responsabilidades.

“Uno, cuando acepta estos cargos ministeriales, sabe que estos cargos duran hasta que uno cuente con la confianza del Presidente de la República”, afirmó.

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García Ruminot afirmó que las autoridades deben asumir las consecuencias de perder la confianza presidencial. “Uno sabe que esto es así y yo creo que, si uno sabe que es así, bueno, tiene que atenerse a ello”, sostuvo.

Ante la pregunta sobre si considera apropiado que una exministra cuestione públicamente a integrantes del Ejecutivo, respondió de manera categórica: “Yo creo que no es una buena idea”.

Las declaraciones se producen después de que Sedini reapareciera públicamente y afirmara que se dejó presionar por personas al interior del Gobierno. La exvocera también habló de mentiras, manipulaciones y tensiones durante los 69 días que permaneció en el cargo.

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