;

Encuesta Cadem golpea al Gobierno: un 58% mira con pesimismo el futuro y 59% desaprueba su gestión

El sondeo reveló que la percepción negativa sobre el futuro alcanzó su nivel más alto desde 2015, junto a malas expectativas económicas y políticas.

Martín Neut

Presidente José Antonio Kast

Presidente José Antonio Kast / Raphael Sierra

La encuesta Plaza Pública de Cadem, publicada este domingo 26 de julio, evidenció un escenario complejo para la administración del Presidente José Antonio Kast, marcada por una baja evaluación ciudadana y un aumento del pesimismo respecto al futuro del país.

Según el sondeo, un 37% de los encuestados aprueba la gestión del mandatario, cifra que representa una caída de dos puntos respecto a la medición anterior. En tanto, la desaprobación alcanzó un 59%, aumentando un punto y manteniéndose ampliamente por sobre la evaluación positiva.

Revisa también:

ADN

La medición también mostró un deterioro en las expectativas a futuro. Un 58% de los consultados afirmó mirar con pesimismo el porvenir del país, el nivel más alto registrado desde 2015.

51% estima que la delincuencia empeorará

En materia económica, un 43% cree que la situación nacional empeorará durante el segundo semestre, mientras que un 34% considera que se mantendrá igual y solo un 21% espera una mejora.

Las preocupaciones ciudadanas también se concentran en otras áreas. Un 51% estima que la delincuencia empeorará durante los próximos meses, mientras que un 50% anticipa un deterioro de la situación política.

Los resultados se conocen en medio de la controversia generada por las declaraciones de la exvocera de Gobierno Mara Sedini, quien tras dejar La Moneda realizó una autocrítica sobre su paso por el Ejecutivo y afirmó que no fue “absolutamente auténtica” en el cargo debido a presiones internas.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad