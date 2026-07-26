Encuesta Cadem golpea al Gobierno: un 58% mira con pesimismo el futuro y 59% desaprueba su gestión

La encuesta Plaza Pública de Cadem, publicada este domingo 26 de julio, evidenció un escenario complejo para la administración del Presidente José Antonio Kast, marcada por una baja evaluación ciudadana y un aumento del pesimismo respecto al futuro del país.

Según el sondeo, un 37% de los encuestados aprueba la gestión del mandatario, cifra que representa una caída de dos puntos respecto a la medición anterior. En tanto, la desaprobación alcanzó un 59%, aumentando un punto y manteniéndose ampliamente por sobre la evaluación positiva.

La medición también mostró un deterioro en las expectativas a futuro. Un 58% de los consultados afirmó mirar con pesimismo el porvenir del país, el nivel más alto registrado desde 2015.

#Cadem Las expectativas con respecto al futuro se siguen deteriorando, esta semana el 58% ve el futuro con pesimismo, el nivel más alto desde que comenzara esta serie en 2015, mientras que el 40% lo ve con optimismo.

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51% estima que la delincuencia empeorará

En materia económica, un 43% cree que la situación nacional empeorará durante el segundo semestre, mientras que un 34% considera que se mantendrá igual y solo un 21% espera una mejora.

Las preocupaciones ciudadanas también se concentran en otras áreas. Un 51% estima que la delincuencia empeorará durante los próximos meses, mientras que un 50% anticipa un deterioro de la situación política.

Los resultados se conocen en medio de la controversia generada por las declaraciones de la exvocera de Gobierno Mara Sedini, quien tras dejar La Moneda realizó una autocrítica sobre su paso por el Ejecutivo y afirmó que no fue “absolutamente auténtica” en el cargo debido a presiones internas.